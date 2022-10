Parragh László: Van, aki ki meri mondani, van, aki nem, de a versenyképességünk alapja az olcsó munkaerő

Nem fogja támogatni az EU-s minimálbért a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mert az egy versenyképességi előny elvesztését jelentené – mondta a Népszava szerint Parragh László, az MKIK elnöke a Munkástanácsok által a minimálbér aktuális kérdéseiről szervezett konferencián.

Az Orbán Viktor szövetségeseként ismert Parragh a lap szerint azt mondta:

„A versenyképeségünk egyik alapja ma még mindig az olcsó munkaerő. Van, aki ki meri mondani, van, aki nem, de ez még mindig egy lényeges eleme. Változtatni kell rajta, tudjuk a recepteket. De hogy bemenjünk egy olyan uniós rendszerbe, ahol nem mi mondjuk meg, mint szakszervezetek, mint munkaadók, hanem valaki más, kívülről, hogy mekkora legyen a bér növekedése, a minimálbér, az számunka 2030-ig, amíg az uniós átlagot el nem érjük, biztosan nem elfogadható.”

Bár Parragh arról is beszélt, hogy a képzett munkaerő mobil, és nem szabad figyelmen kívül hagyni a határon átívelő munkaerőmozgást: már az olcsó magyar munkaerő megy ki Szlovákiába, és Romániában (főleg a Partiumban) is magasabb a munkaerő ára, mint nálunk, Kelet-Magyarországon.

Az Európai Parlament nemrég fogadta el az EU-s minimálbérről szóló irányelvet, ami szerint a tagállamoknak a helyi költségekre és bérszintekre tekintettel garantálniuk kell a tisztességes megélhetést biztosító minimálbért. A konkrét összeg megállapítása tagállami hatáskör. A Népszava azt írja, a KSH legfrissebb adatai alapján az euróárfolyammal is számolva augusztusban bruttó minimálbérben már csak Bulgáriát előzzük az EU-ban.

Parragh László és Orbán Viktor a kamara gazdasági évnyitóján a Boscolo Budapest szállodában 2017. február 28-án. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

De Parragh szerint Magyarországon az elmúlt években sokkal gyorsabban nőttek a bérek, mint a hatékonyság vagy a termelékenység, ezt pedig nem bírja sokáig a gazdaság. Azt mondta, az adórendszer „lényegi cölöpeinek megváltoztatását” nem támogatják, így nem értenek egyet azzal, hogy a minimálbér adómentes legyen.

Arról is beszélt, hogy inflációcsökkenés akkor van, ha csökken a kereslet, így „nehéz azt feltételezni, hogy a keresletet, azaz a béreket és a juttatásokat tovább nyomjuk fölfelé, és egyébként csökkentjük az inflációt”.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke azt mondta: nem engednek abból, hogy a létminimum szintjét elérje a nettó minimálbér, és a legkisebb bérek reálértékét is szeretnék megőrizni. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára szerint a minimálbér meghatározásakor az inflációt is figyelembe kell venni, de ha eddig csak ezt vették volna számításba, akkor most sokkal kisebb lenne a minimálbér. (Népszava)