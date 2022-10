A háziasszonyok kedvenc Aranyfácánja is megtetszett Mészáros Lőrincnek

Az Aranyfácán sűrített paradicsomot is Mészáros Lőrinc egyik cége gyártja, derült ki nyilvános cégadatokból. A hatvani Aranyfácán Product Kft. egyik tulajdonosa május közepe óta ugyanis a Hidasháti Mezőgazdasági Zrt., amely a Mészáros-birodalom része.

Ma Magyarországon a legtöbb háziasszonynak a sűrített paradicsom fogalma egyet jelent az Aranyfácán névvel. Cégünk 1934 óta változatlan formában és minőségben gyártja az Aranyfácán sűrített paradicsomot



- szól a cég bemutatkozása, amely szerint a hatvani gyár termékei folyamatosan jelen vannak - a hazai piac mellett- számos ország polcain is: Kelet-és Nyugat Európa, valamint az arab világ országaiban.

Ezt visszaigazolja az Aranyfácán Product Kft. legutóbbi, 2021-es beszámolója is: a mintegy 2 milliárd forintos forgalomból 1,2 milliárd forint volt export. A nyereség viszont csak 9,2 millió forint, kérdés, hogy Mészáros Lőrinc érkezése tud-e ezen javítani vagy rontani.

A 444 is megírta, hogy Mészáros Lőrinc amellett, hogy az ő cégei a legnagyobb építőipari szereplők, és a bankszektorban is kiemelkedő az érdekeltsége, nem elhanyagolható módon 2019 óta Magyarország legnagyobb földesura is. Lehetetlen feladat kimutatni, hogy pontosan hány hektár köthető a felcsúti vállalkozóhoz, de a sajtóban eddig megjelent becslések mintegy 45-50 ezer hektárról szólnak, ennek jelentős része pedig szántóföld.

Az agrárbirodalom egyik fontos cége pedig a Hidasháti Mezőgazdasági Zrt., amely a Békési Állami Gazdaság utódja. A Hidasháti Zrt. korábban tehát állami gazdaságként működött, de az első Orbán-kormány idején, 2001-2002-ben került a privatizált vállalatok közé. "Az akkori magánosítás egyik sajátossága volt, hogy a társaság használatában lévő állami földek bérleti idejét ötven évvel meghosszabbították, vagyis az 2052-ben jár le. Így a területeket a cég mostantól számítva 30 évig biztosan használhatja, cserébe pedig bérleti díjat kell fizetnie az államnak" - írta az Agrárszektor.

Békés paradicsomok

A cikk szerint a Hidasháti Zrt. mintegy 3000 hektárnyi területen gazdálkodik. A cég a szántóföldi növénytermelés mellett tejelő szarvasmarhatartással és vetőmag-feldolgozással is foglalkozik. Nagy a forgalma, a profitja viszont nem kiugró a cégnek: a 4,3 milliárd forint bevétel csak 247 millió forint nyereséget hozott 2021-ben.

A hatvani konzervgyárnak régóta az Aranyfácán sűrített paradicsom a legfontosabb terméke, a Békés megyei kötődés pedig erős, hiszen az ottani gazdáktól is származik a feldolgozott paradicsom. Az Aranyfácán Product Kft. többi tulajdonosa között is található Békés megyei vállalkozó, akik közül a legismertebb Szőke-Kis Zoltán, a mezőberényi székhelyű Csárda-Agro Szövetkezet egykori elnöke.

Még 2010-ben akadt is egy kis gond: több száz Békés megyei gazda 390 millió forintot követelt a Hatvanba feldolgozásra elszállított paradicsomért. Kiderült, hogy nem az Aranyfácán, hanem a Csárda-Agro Szövetkezet tartozott a gazdáknak.