87 évesen meghalt Jerry Lee Lewis. Az amerikai rock’n’roll-legenda 1935. szeptember 29-én született Louisiana államban, és 1956-ban adta ki első dalait, többek közt Elvis Presley-vel, Johnny Cashsel és Carl Perkinsszel közösen - ez az egyszeri, rögtönzött formáció aztán Million Dollar Quartet néven lett ismert.

Lewis a következő évben, Whole Lotta Shakin’ Goin’ On című dalával és merész, látványos előadásmódjával ért el igazi áttörést a Steve Allen Showban.

Zenei karrierje azonban megtört egy időre, miután kiderült, hogy feleségül vette 13 éves unokatestvérét, akivel harmadik házasságát kötötte (később négy további követte). Emiatt lemondták nagy-britanniai turnéja egy részét, feketelistára került az amerikai rádióknál és koncertszervezőknél is.

1986-ban az elsők közt került be a clevelandi Rock and Roll Hall of Fame-be, hasonlóan Elvis Presley-hez vagy Chuck Berryhez.

Jerry Lee Lewisnak összesen 40 albuma jelent meg, a legutóbbi 2014-ben.