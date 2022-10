A Mail on Sunday szerint még a nyáron meghekkelték Liz Truss telefonját

Idegen kezekbe kerülhettek Liz Truss, a frissen bukott brit miniszterelnök privát üzenetei, jelentette a legnagyobb példányszámú brit napilap, a Daily Mail vasárnapi kiadása, a Mail on Sunday. Meg nem nevezett forrásokra hivatkozó cikkük szerint Truss telefonját még Boris Johnson kormányzása idején, a nyáron törték fel, amikor Truss Nagy-Britannia külügyminisztere volt, így a hekkerek birtokába került üzenetek részben az ukrajnai háborúról szóltak.

Liz Truss Fotó: NIKLAS HALLE'N/AFP

A lap szerint Truss telefonjának feltörését már a nyáron, Boris Johnson bukása után felfedezték, amikor Truss éppen a miniszterelnöki poszt megszerzéséért kampányolt. A hekkelés hírét azonban az akkor még ügyvivőként miniszterelnök Boris Johnson és kabinetminisztere, Simon Case eltusolták.

A Mail on Sunday értesülései szerint Truss üzenetei közül azok is a hekkerek birtokába kerültek,a mit közeli szövetségesével, Kwasi Kwartenggel váltott. Truss miniszterelnökként Kwartenget nevezte ki pénzügyminiszterének, aki első lépéseként adócsökkentéseket jelentett be - végső soron ez a gazdasági terv vezetett Truss bukásához alig valamivel több, mint hat hét miniszterelnökség után.

A BBC összefoglalója szerint a Mail on Sunday cikke alapján enm világos, hogy pontosan hogyan is törhették fel Truss telefonját. A lap meg nem nevezett forrásai szerint Oroszországnak dolgozó ügynökök állhatnak a háttérben - ezt az értesülést a BBC-nek saját forrásból nem sikerült megerősítenie. A brit kormány hivatalosan nem kívánta kommentálni a lap értesüléseit.

A Mail on Sunday jelentése alapján azonban az ellenzék máris vizsgálatokat követel, részben annak felderítésére, hogy hogyan történhetett meg egyáltalán, részben pedig annak kiderítésére, hogy - miként azt Yvette Cooper árnyékbelügyminiszter megfogalmazta - "miért és hogyan szivároghatott ki éppen most ez az információ". (Via BBC)