Elon Musk, a Twitter új tulajdonosa máris szélsőjobbos konteókat terjeszt a platformon

Még talán meg se száradt a tinta az összes szerződésen, amit a Twitter felvásárlásakor írt alá, Elon Musk máris szélsőjobboldali összeesküvés-elméleteket kezdett terjeszteni frissen felvásárolt közösségi platformján. A világ leggazdagabb embere szombaton egyéb teendői mellett arra is talált időt, hogy megossza megalapozottnak aligha nevezhető észrevételeit a Nancy Pelosi demokrata házelnök férjét egy nappal korábban ért támadásról.

Az FBI ügynökei Nancy és Paul Pelosi San Franciscó-i otthonánál, ahova pénteken tört be David DePape, a szélsőjobboldali blogger a demokrata házelnököt keresve. Fotó: CARLOS BARRIA/REUTERS

Paul Pelosit San Franciscó-i otthonukban ütötte le kalapáccsal egy támadó, aki, miután a hátsó ajtót betörve bejutott az épületbe, "hol van Nancy?" kiáltással támadt rá a 82 éves férfira, akinek betörte a koponyáját. Paul Pelosit azóta megműtötték, a körülményekhez képest jól van, orvosai szerint teljesen felépülhet.

A támadás után, szombaton Hillary Clinton volt külügyminiszter és demokrata elnökjelölt a Twitteren a republikánusokat hibáztatta azért, hogy "gyűlöletet és őrült összeesküvés-elméleteket" terjesztve megalapozták az erőszakot. "Megrázó, de nem meglepő, hogy ennek eredménye az erőszak" - írta.

Musk Clintonnak válaszolva közölte 112 millió követőjével, hogy "van rá egy aprócska esély, hogy talán több is van ebben a sztoriban, mint azt első blikkre gondolnánk". Ezt bővebben nem fejtette ki, csak egy szélsőjobboldali, hírhedten megbízhatatlan újság cikkét linkelte, ami minden egyéb bizonyíték nélkül azt a napokban gyorsan terjedő szélsőjobbos konteót fejti ki, mely szerint Paul Pelosit nem is egy, a nejére vadászó szélsőjobbos áldozatául esett, hanem valójában egy melegbárban maga szedte fel a támadóját, és részeg is volt a történtek idején.

A rendőrség amúgy őrizetbe vette Pelosi támadóját, a 42 éves David DePape-t, aki amúgy QAnon-hívő, és előszeretettel terjeszti az összes szélsőjobboldali konteót a holokauszttagadástól a covidvakcinákkal kapcsolatos hazugságokon át Jordan Peterson méltatásáig. (Via The Independent)