„Még mindig látom a szemem láttára meghaltakat”

„Nem bírtam elaludni a múlt éjjel. Még mindig látom a szemem láttára meghalt embereket” - nyilatkozta a BBC-nek a 32 éves Nuhyil Ahammed, a 153 halálos áldozatot követelő szöuli tömegpánik egyik túlélője. Szombaton a város bulinegyedében, az Itaewonban a becslések szerint legalább százezren mulattak halloween alkalmából, és mert a koronavírusjárvány óta először lehetett maszk és egyéb korlátozás nélkül részt venni ilyen tömegrendezvényen.

A szöuli haloweeni tömegtragédia áldozataira emlékező fiatal férfi alkoholt locsol az elhunytak emlékére. Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

A tömegben azonban pánik tört ki, a keskeny utcákban feltorlódott tömegben legalább 153-an, köztük legalább húsz külföldi vesztette életét, ahogy a tömeg nyomása lényegében megfojtotta őket.

Ahammed, a szöulban élő indiai IT-ipari vendégmunkás elmondása szerint a barátaival ment a buliba, bár azt nem tudta megmondani, hogy pontosan miért is mentek be a szűk utcácskába Itaewonban. Mármint azon túl, hogy az népszerű partihelyszín volt. Elbeszélése szerint akkora volt a tömeg, hogy még akkor is folyamatosan lökdösték, ha csak egy helyben állt. „Éreztem, hogy valami nincs rendben, és féltem, hogy valami történni fog” - mondta.

Miután ő is elesett, feltápászkodva egy lépcsőre menekült, ahova még egy jelmezes lányt is fel tudott húzni maga mellé. Onnan nézte végig, ahogy alatta a sikoltozó emberek fuldokolnak. „A lépcsőn álltam és néztem, ami történik. Nem tudtak mit tenni, és mi sem tudtunk mit tenni” - mesélte. Hogy pontosan minek is volt a szemtanúja, már csak azután tudta felmérni, amikorra a tömeg végre oszladozni kezdett, és megérkeztek a mentősök. „Elkezdték kihúzni a testeket a tömeg alól. Láttam egy fickót, aki, bár tudta, hogy a barátja meghalt, még harminc percen át próbálta újraéleszteni” - mesélte.

A tragédiáról azonnal rengeteg felvétel kezdett keringeni a neten. A tömegben szinte mindenkinek volt telefonja, a BBC-nek nyilatkozó Ahammed maga is megosztott felvételeket a történtekről az Instagramján. A videón látható, hogy a tizenévesekből, kora huszonévesekből álló tömeg beszorult egy keskeny, emelkedő utcácskába. Olyan sokan voltak, hogy szó szerint mozdulni se tudtak. Egyszercsak minden irányból tolni kezdték őket. Voltak, akik a földre zuhantak. Mások láthatóan nem kaptak levegőt.

A történtek felvetik a hatóságok felelősségét, bár a dél-koreai belügyminiszter, Li Szang-min egyelőre hárítani látszik azt. Szerinte a rendőrség nem számított nagyobb tömegre az elmúlt években tapasztaltnál - bár az elmúlt években pont a világjárvány miatt korlátozták a társas érintkezést, míg most nem. „Nem vagyok egészen biztos abban, hogy hány rendőrt vezényeltek oda, de Gwanghgwamunba, ahol nagy tüntetésre számítottunk, jelentős számú erőket vezényeltek” - mondta. Li azt is elismerte, hogy az áldozatok egy részét még nem tudták azonosítani, mivel 17 éven aluliak voltak, így nem volt még személyi igazolványuk. (Via BBC)