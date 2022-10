Ötvenezer gyalázkodó tweettel árasztotta el a Twittert egy háromszáz fős trollhadsereg

Összehangolt trollművelet célpontja lett a Twitter abban a pillanatban, hogy Elon Musk felvásárolta a közösségi platformot, írja a Guardian. A lap értesülései szerint háromszáz felhasználó több mint ötvenezer gyalázkodó tweettel árasztotta el a felületet. A Twitter szerint a művelet célja annak elhitetése volt a felhasználókkal, hogy Musk érkeztével máris megváltoztak a moderációs alapelvek. Pedig Xoel Roth, a cég biztonsági és integritási részlegének vezetője szerint erről szó sincs.

Roth vasárnap egy threadben aztán ki is fejtette, hogy a mindent elárasztó gyalázkodó posztokért valójában egészen kis számú felhasználó a felelős. Szerinte ezek a felhasználók "nem autentikusak", ami a közösségimédiavállalatok zsargonjában a koordináltan működtetett trollfiókok jelzője. Roth szerint az érintett felhasználókat időközben már ki is tiltották a platformról.

Az, hogy Musk megveszi a Twittert, hónapok óta tartja izgalomban a közvéleményt. Mivel Musk magát "szólásszabadság-abszolutistaként" jellemzi, ezért a szélsőjobboldalon sokan azt remélik, hogy a jövőben szabadon gyűlölködhetnek majd a platformon. De a baloldalon se várnak nagyon mást Musktól. Shonda Rhimes, a sikeres televíziós producer (Bridgerton, Grace klínika) például szombaton egy tweetben látszólag elbúcsúzott a platformtól. "Bármi legyen is Elon terve, én azt már nem várom meg, szevasztok!" - írta. (Via The Guardian)