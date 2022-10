Sokkolta Nancy Pelosit a támadás, amiben férje koponyasérülést szenvedett

"Megszakadt a szívűnk, traumatizált minket az életveszélyes támadás, aminek papánk áldozatául esett" - írta Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház demokrata elnöke a pénteki támadás óta kiadott első hivatalos közleményében. A "papa", akire a közleményben utal, 82 éves férje, Paul Pelosi, akit pénteken egy támadó kalapáccsal vert fejbe San Franciscó-i otthonukban.

Rendőrök Nany Pelosi San Franciscó-i otthonánál 2022. október 28-án. Pénteken egy kalapáccsal felfegyverzett szélsőjobboldali tört be a demokrata házelnök otthonába, ahol rátámadt Pelosi férjére, aki koponyatörést szenvedett. Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

A támadó pénteken a lakás hátsó ajtaján át verekedte be magát Pelosiék házába, ahol "hol van Nancy?" kiáltással rontott rá az egyedül otthon tartózkodó Paul Pelosira, akit kalapácsával le is ütött. Paul Pelosit azóta megműtötték, rekonstruálták összetört köponyáját és a jobb karját ért súlyos sérüléseket. Az orvosai szerint jó esélye van a teljes felépülésre.

A szélsőjobboldali összeesküvés-elméleteket hirdető támadó brutális akciója azonban komoly aggályokat ébresztett a politikailag egyre inkább megosztott USA-ban, ahol a november második hetében tartják a félidős választásokat, mely során a teljes képviselőházat, valamint a szenátus harmadát is újraválasztják.

"Hálásak vagyunk a hatóságok és a mentőszolgálat gyors reakciójáért, valamint az életmentő orvosi beavatkozásért. A felénk áradó szeretet némi megnyugvást kínál családunknak, és Pault is segíti a gyógyulásban" - írta vasárnapi közleményében Nanc Pelosi.

Az időközben elfogott támadót, a 42 éves David DePape-t gyilkossági kísérlet vádjával állíthatják bíróság elé. Az ügyészek hivatalosan hétfőn emelhetnek ellene vádat, és kedden már meg is hallgathatják a bíróságon. (Via The Guardian)