Tízezrek demonstráltak Prágában Ukrajna mellett

"Győzelmet Ukrajnának, szabadságot Oroszországnak" - hirdeti egy transzparens a 2022. október 30-i prágai tüntetésen, ahol csehek tízezrei demonstrálták szolidaritásukat Ukrajnával. Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Több tízezren demonstráltak vasárnap délután Prágában Ukrajna mellett a Millió pillanat a demokráciáért civil mozgalom kezdeményezésére, "Csehország a félelem ellen. Megbírkózunk vele!" jelszóval. "Eljött az ideje, hogy kinyilvánítsuk szolidaritásunkat Ukrajnával. Meg kell mutatnunk, hogy a harminc éve kiharcolt demokratikus értékeinket nem hagyjuk elvenni, hogy nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni!" - mondta Hana Trestíková cseh filmrendező, a tüntetés egyik szónoka.

A tüntetők megtöltötték a prágai Vencel teret. Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

A demonstráció résztvevőit videóüzenetben köszöntötte Olena Zelenszka, az ukrán elnök felesége is. A tüntetésen több cseh politikus és közéleti személyiség is részt vett, köztük Milos Vystrcil, a szenátus elnöke is. Több felszólaló élesen bírálta a cseh kormány és az Európai Unió elleni pénteki prágai megmozdulást, amelyen Prága és Brüsszel Ukrajnát támogató politikáját támadták. (Via MTI