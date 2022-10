A parancsnokaik eleve leírták őket

Miután Vlagyimir Putyin szeptember 21-én elrendelte a tartalékosok behívását, az orosz közmédia leadott egy előre felvett interjút a védelmi miniszterrel. Szergej Sojgu azt mondta, hogy a 300 ezer tartalékost, akikre a rendelet vonatkozik, katonai kiképzés után vezénylik majd a fontra.

Az azóta megjelent hírekből már lehetett némi képe a külvilágnak arról, hogy a történet hogyan folytatódott. A zömmel Moszkvától és Szentpétervártól távoli, szegényebb és kisebbségek lakta területekről mozgósított tartalékosok kaotikus körülmények közé kerültek, és gyakran nem csak az élelemről, de az alapvető védőfelszerelésről, például repeszálló mellényről, érszorító kötésről is maguknak kellett gondoskodniuk, miközben azok ára az égbe szökött.

A frontra készülő katonák kiképzés helyett csak lézengtek, rendszeresek voltak köztük az összetűzések, egymástól próbálták pótolni a felszereléseiket, és a konfliktusoknak gyakran etnikai színezetük is volt.

A rigai orosz-angol híroldal, a Meduza most a Mediazona drámai anyaga alapján egy elvileg jobb helyzetűnek számító, a moszkvai régióból besorozott katonákból álló szakasz sorsáról közölt beszámolót. A 30 férfit az elsők között, szeptember 23-25-e között hívták be. Egyikük azt mesélte, hogy a húga vette át a behívót, ami így nem is minősült kézbesítettnek, ám amikor bement a laktanyára érdeklődni, már haza se engedték, úgy kellett a családjának utána vinnie mindent.

Vlagyimir Putyin szeptember 29-én ismerte el a mozgósítás hibáit. Újfent ígéretett tett rá, hogy csak a katonai tapasztalatokkal rendelkezőket sorozzák be, és hogy kiképzés után vezénylik csak ki őket az egységeikhez. Ez azonban nem változtatott a Mediazona-anyag főszereplőinek sorsán. Azt mondták nekik, hogy Moszkvától keletre, Nyizsnyij-Novgorod megyébe viszik őket kiképzésre, de az ukrán határ közelében találták magukat.

Hitegették őket, hogy majd most jön a kiképzés, megtanítják őket a gránátvető használatára, kapnak páncéltörő rakétákat. Az ígéretek ígéretek maradtak, három nappal később már Luhanszk megyében voltak, Ukrajnában.

Titokban felvették egy beszélgetésüket a parancsnokaikkal. Az egyik figyelmeztette őket, hogy pont úgy elégedetlenkednek, mint az 1914-ben (valójában az 1917-es forradalom idején) alakult katonatanácsok tagjai, aminek a cár megdöntése lett a vége, de „ezt a királyt úgysem tudjátok megdönteni, ha értitek, mire gondolok”. Az egyik katona erre azt mondta, hogy a Nagy Honvédő Háború (a II. világháború) idején az egyik fiút mindig meghagyták és nem sorozták be, most ők mégis mindketten itt vannak a testvérével. Amikor a katonák próbálták elmagyarázni, hogy nem tanították meg őket a gránátvető használatára, egy hivatásos tiszt közölte:

„felnőtt férfiak vagytok, tudtok lőni, erre keltitek itt a pánikot, pedig lőni pont úgy kell ezzel is, csesszétek meg”.

Október 8-án videót készítettek magukról, és elmondták, milyen előzmények után várják a bevetést:



szedett-vedett „egyenruhájukat ” és a többi alapfelszerelést behívásuk után maguk vásárolták össze a Moszkvához közeli Naro-Fominszk melletti Alabino laktanya környékén,

volt, aki eladósodott, hogy legyen lőszere, másoknak nem sikerült aktiválni, vagy meg se kapták a seregtől a kártyájukat, amire fizetésük érkezett volna,

kiképzésben egyáltalán nem részesültek,

egyetlen egyszer gyakoroltak a lőtéren, amikor Sojgu miniszter odalátogatott,

sok fegyver rozsdás, be van ragadva,

a pszh-k sofőrjei nem ismerik a járműveket, amiket majd vezetniük kell,

és semennyire se érzik magukat bevetésre késznek.

Másnap már úton voltak a frontra: ők 30-an lettek az elitnek számító Taman hadosztály 15. gépesített lövészezrede 2. századának 1. szakasza. Limanhoz küldték őket: a Donyeck megyei várost október elsején foglalták vissza az ukránok, az orosz hadvezetés velük és a hasonló helyzetű tartalékosokból verbuvált egységekkel próbálta megtámasztani a frontot.



A Moszkva környékéről besorozott tartalékosok. Fotó: Rus_GamerPro YouTube via Mediazona

Úton a front felé részeg orosz tisztek elvették tőlük a tölténytáraikat, a maradék muníciójukat és felszerelésüket. Október 9-én érkeztek a Luhanszk megyei Szvatove térségébe, ekkor már csak géppuskáik voltak. A parancsnokság egy kis ligetnél jelölte ki az állomáshelyüket. Az itt készített videóik alapján a Mediazona azt írta, hogy



mivel egyetlen rádiót kaptak és az se működött, nem tudtak kommunikálni a főhadiszállással, a századparancsnokkal és a század másik két szakaszával,

az egyik gyalogsági harcjármű sofőrje, egyben szerelője életében először látta a BMP-t, amit vezetnie kellett volna,

az egyik géppuska nem működött,

kézigránátjuk nem volt,

és az RPG gránátvetőkhöz se kaptak tartalék muníciót.

Amikor esni kezdett, a tiszt megparancsolta, hogy ássák be magukat, ám még a ponyvát is maguknak kellett megvenni a közeli városkában. Nem csoda, hogy tiltakoztak, amikor a szakaszparancsnokuk bejelentette, hogy készüljenek a találkozásra az ukrán hadoszloppal. Még sosem használták a gránátvetőt - mondták a katonák. A tiszt erre közölte, hogy

ha szeretnék ott kipróbálni a fegyvereiket, akár azonnal a front első vonalába vezényelheti őket. Október 12-én este az ukrán tüzérség lőni kezdte az állásukat. Nem sokkal később két orosz század 30-40 katonája vonult vissza mellettük, ugyanolyan tartalékosok, mint ők. Elmondták, hogy az ukránok aknavetőkkel lőtték őket, fel kellett adniuk a pozíciójukat a faluban, és nemsokára a tankoké lesz a főszerep: ha azok se bírják visszatartani őket, utánuk már az ukránok érkeznek. Négy orosz tank hajtott el mellettük a front irányába, fényszórókkal. 20 percre rá ágyútűz hallatszott, majd a tankok lassan, kivilágítatlanul visszavonultak.

„Felugrottunk, összekaptuk a fegyvereket, a mellényeket, a zsákokat, és mentünk utánuk.” A tisztek egy kereszteződésnél a kocsijaikkal az útjukat állva próbálták őket visszatartani, de ekkor ukrán tüzérségi lövedékek robbantak mellettük, mire a parancsnokok beugrottak az autókba és elhajtottak. A szakasz gyalog indult tovább, közben a tankok vezetői bevárták őket és megkérdezték, van-e tartalék géppuskájuk és adóvevőjük, mert nem tudják elérni a parancsnokságot.

25-30 kilométer gyaloglás után ellenőrzőponthoz érkeztek. Ott az úgynevezett Luhanszki Népköztársaság (LNR) harcosai elvették a géppuskákat, a repeszálló mellényeiket és a sisakjaikat, amire ők annyit reagáltak, hogy „szarunk rá”. A 30-ból ekkora már csak 15-en maradtak.

Ott hallották, hogy a tisztek a parancsok kiadásakor gyakran széttépik a frontra küldött katonák papírjait, eleve leírva őket, mintha eltűntek vagy meghaltak volna.

Várták, hogy a parancsnokság jelentkezzen, de nem történt semmi. Két nap után az LNR-esek közölték, hogy húzzanak a fenébe, nem etetik őket tovább. Gyalog indultak útnak, aztán egy idő után felvette őket egy orosz páncélos, és visszavitte őket Szvatovébe. Ott elbújtak egy üres épületben, nehogy megint a frontra küldjék őket. Amikor a visszavonuló orosz egységekkel együtt az 1-es szakasz is elhagyta Szvatovét, már csak 13-an voltak.

Mozgósított orosz katonák kiképzésen az Amur régióban, 2022. szeptember 28-án, az Orosz Hadsereg címerével ellátott fényképen. Fotó: EyePress News/EYEPRESS via Reuters Connect

Amikor a szakasz átért Oroszországba, a katonák hívogatni kezdték a rokonaikat. Egyikük megkérte a feleségét, hogy vegye fel, amit mond, így jutott el a felvétel a Mediazonához. Azzal kezdte, hogy hol szolgált, aztán mesélni kezdett a harci élményeiről:

„A magasabbakat közülünk darabokra szedték. Közben nem tudtunk rádiózni, nem kaptunk utasítást, és fegyverünk se volt. (...) Egyszer lőttünk 60-at, még Moszkvában. Nem adnak nekünk ezek semmit”.

Az anyák, feleségek szervezkedni kezdtek, írtak Putyin hivatalának, a védelmi minisztériumnak és más hatóságoknak, de mindenhol falakba ütköztek. Végül a katonai főügyészségen közölték velük, hogy hazudnak, mert a rokonaik dezertáltak.

A Mediazona október 23-án beszélt a szakasz parancsnokhelyettesével, egy Vlagyiszlav nevű, jogász végzettségű, tartalékosként behívott moszkvai férfival. Ő volt az egyik, aki az első videón megszólal, Szlávik, a másik akkor halt meg, amikor elmentek alkatrészt keresni a pszh-jukhoz, és az ukránok aknával lőni kezdték őket. Vlagyiszlav maga posztolta a videót a YouTube-ra a saját gémercsatornáján. Amikor a lap elérte, azt mondta, úgy tudja, a katonai főügyész, az FSZB és mások is vizsgálják, hogy mi történt a Taman hadosztálynál, mert több mint 200-an tettek hasonló panaszt. És hogy

reméli, megbüntetik a parancsnokokat, akik kiképzetlen és gyakorlatilag fegyvertelen tartalékosokat vezényeltek a frontra. 23-án este Vlagyiszlav azt írta a Mediazonának, hogy "viszik őket valahova". Azóta nem veszi fel a mobilját.

Vlagyimir Putyin október 28-án közölte, hogy „korrekciókra” van szükség az orosz hadseregben, Szergej Sojgu pedig bejelentette a mozgósítás befejezését. Elmondása szerint 82 ezer tartalékost küldtek Ukrajnába, 41 ezren vannak aktív szolgálatban, és kijelentette, hogy a háborút önkéntesekkel és hivatásosokkal folytatnák.

Borítókép: Oroszország hadserege - a profik hadserege. Plakát Moszkvában, 2022. október 24-én. Yuri KADOBNOV / AFP