Mészáros Lőrinc megtekintette az épülő eszéki stadiont, amiért neki hálákodnak a horvátok

Nemrégiben látogatást tett az eszéki focistadion építkezésén Mészáros Lőrinc. Erről a klub készített videót.

Az NK Osijek az a horvátországi fociklub, amelyet látványosan felkaroltak itthoni közbeszerzéseken meggazdagodott magyar vállalkozók. Így korántsem érdektelen, hogy mi is történik odaát.

Az itthon megszokottól eltérően az eszéki stadionépítésben nincs horvát állami pénz, azt a klub tulajdonosai, főként ismert magyar vállalkozók finanszírozzák. Amikor elkezdődött az építkezés, akkor Mészáros Lőrinc volt a fő tulajdonos. A magyar milliárdos időközben papíron kénytelen volt kiszállni a klubból. Az történt ugyanis, hogy a felcsúti fociba öntött nagyon sok tízmilliárd forintnak köszönhetően a Puskás Akadémia már rendszeresen dobogós a magyar bajnokságban, indulhat a nemzetközi kupában is, akárcsak az eszéki klub.



Mészáros és Mészáros az eszéki 2Rule mezen. Mezszponzor még a Dunaasztalt, a Hazai Építőgép Társulás és az Euroaszfalt Fotó: NK Osijek

Mészáros korábban többször utalt rá, hogy a horvát fociból több pénzt lehet kivenni, mint a magyarból. Korábban a 444-nek panaszkodott arról, hogy mennyivel nehezebb eladni egy magyar játékost egy délszlávhoz képest. 2020 nyarán pedig a Nemzeti Sportnak mondta, hogy

„Az eszéki szerepvállalás nemcsak érzelmi, hanem üzleti kérdés is számomra, ebből a szempontból a horvát futball előrébb tart, 15-16 millió euróért értékesítettünk játékosokat az elmúlt évben, ami talán több, mint a teljes hazai NB I teljesítménye. Ha elkészülünk a saját stadionnal, úgy számolunk, hogy két éven belül önellátó, sőt profittermelésre is képes lesz az eszéki klub”.

Ezek után rövid idővel Mészáros papíron mégis távozott az eszéki tulajdonosi körből.

Mészáros helyett egy tőkalap szállt be, hogy emögött ki áll, az nem nyilvános. A G7 szerint több szál is azt mutatja, hogy nagyon messzire nem kerülehetett a klub Mészárostól. És Mészáros távozása után is tulajdonos maradt Szijj László is, a Dunaaszfalt tulajdonosa.

Mindenesetre Mészárost az eszéki klubnál továbbra is úgy kezelik, mintha ő lenne a fő tulajdonos. (Mészárosék szerint csak a legnagyobb támogató az egykori felcsúti gázszerelő.) A stadionépítkezésért korábban és eddig is neki hálásak, az építkezés megtekintéséről szóló fenti videó is azt a hangulatot árasztja, hogy a gazda szemügyre veszi a folyamatokat. Mészáros egyébként a beszámoló szerint meg volt elégedve a látottakkal.

Az eszéki szponzorfal

A 13 ezer férőhelyes stadion eredeti építési költségeit 35-40 millió euróra becsülték, de eléggé csúszik a projekt - vélhetően márciusra lesz kész -, így jelentősen drágulhatott a stadion. Bár időközben lemondtak arról, hogy a VIP-helyiségekben szaunákból lehessen a meccset nézni. Ez lesz egyébként az első olyan horvátországi stadion, amelyben tető lesz a nézők fölött.

Korábbi látványterv, amit mégsem csinálnak meg Fotó: NK Osijek/Facebook

És ott van a szintén fejlesztés alatt álló eszéki fociakadémia is. Ebben az építkezésben direktben van magyar állami pénz, a magyar kormány sok határon túli fociakadémiához hasonlóan az eszékit is támogatja, összesen 6 millió eruóval. Bár magyar gyerek csak elvétve van az akadémisták között.