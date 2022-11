A szociáldemokraták kapták a legtöbb szavazatot Dániában a nyércmészárlás miatt kiírt választásokon

Mette Frederiksen miniszterelnök és férje (jobbra) a voksolás utáni felfokozott hangulatban Fotó: LISELOTTE SABROE/AFP

A kormányzó szociáldemokraták maradhatnak a legnagyobb párt Dániában, de ehhez egy új, centrista párt támogatására lesz szükségük.

A Mette Frederiksen dán miniszterelnök vezette Szociáldemokrata Párt szerezte a legtöbb szavazatot a kedden tartott előrehozott parlamenti választáson az exit pollok szerint. A DR dán közszolgálati televízió megbízásából készült felmérés szerint azonban sem a balközép, sem az ellenzéki jobbközép pártok nem tudnak parlamenti többséget szerezni, ami miatt nagy valószínűséggel a Lars Lokke Rasmussen volt miniszterelnök vezette centrista Mérsékeltek nevű párt játszhatja a mérleg nyelvét a kormányalakítási egyeztetéseken.

Rasmussen királycsináló pozícióját akár arra is használhatja, hogy valamilyen befolyásos miniszteri posztot biztosítson be magának, de olyan nagy lett a befolyása, hogy a szavazata leadása után már szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy nem akar harmadszor is miniszterelnök lenni. Korábban többször beszélt arról, hogy felbontaná a jobb és baloldali blokkokat, és a mérsékelt pártokból szervezne koalíciót.

A kormányzó szociáldemokraták az exit poll szerint a szavazatok 23,1 százalékát és ezzel 85 képviselői helyet szerezhettek meg a 179 tagú törvényhozásban.

Az ellenzéki jobbközép tömörülés az előrejelzés szerint 73 képviselői helyre számíthat, míg

a Mérsékeltek a voksok 9,3 százalékára és 17 mandátumra.

A parlamenti többség megszerzéséhez 90 mandátumra van szükség. Két-két parlamenti helyet a Dániához tartozó Feröer-szigetek és Grönland képviselőinek tartanak fenn.

Lars Lokke Rasmussen és neje a voksolás előtti felfokozott hangulatban Fotó: MARTIN SYLVEST/AFP

A most 44 éves Mette Frederiksen, aki a Szociáldemokrata Párt 2019-es győzelmével Dánia legfiatalabb miniszterelnöke lett, három és fél éven át kisebbségi kormányt vezetett. A parlamenti döntések elfogadásához legtöbbször a baloldali blokkot hívta segítségül.

A kormányfő október elején jelentette be, hogy előrehozott parlamenti választásokat tartanak, mert az egyik vele szövetséges párt azzal fenyegetőzött, hogy megbuktatja a kormányt, mivel az korábban nem megfelelően kezelte a dániai nyércállománynak a koronavírus mutációja miatt elrendelt levágása körüli helyzetet. (Politico, MTI)