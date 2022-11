Georg Spöttle: Én ebben a háborúban maximálisan Oroszországot támogatom

Újabb adalékot találtunk a semleges, békepárti, békemissziós, békeharcos, totál putyinista (sőt kadirovista!) magyar, keresztény-konzervatív, pártállami állásponthoz.

Miután bemutattuk, hogyan szurkol a háborús bűnös Vlagyimir Putyinnak a kormánypárti média (azon belül is kiemelten az Origo és a PestiSrácok), arról is írtunk, hogy Georg Spöttle „biztonságpolitikai szakértő” a múlt heti videójában azt állította, hogy az ukránok kazettás bombákat vetettek be a Donbászban, de a bejátszott videó valójában 2016-ban készült a szíriai Aleppóban, és az oroszok bombáztak éppen.

A Momentum országgyűlési képviselője, Tompos Márton közölte: feljelenti hírhamisítás miatt Georg Spöttlét és a PestiSrácokat.

A PestiSrácoknál a GEOrgPOLITIKA című műsort vezető Spöttle – akit állítása szerint tetőtől talpig átvizsgáltak a földönkívüliek – a Hír Tv visszatérő „szakértője”, és az orosz offenzíva elindulása előtti első néhány napon még a köztévébe is többször behívták.

A volt fideszes egyéni képviselőjelölt (aki elmondása szerint azóta is párttag) néhány napja nyíltan be is vallotta az Ultrahang Youtube-csatornának, hogy szakértőként hogyan látja a háborút:

„én nem rejtem véka alá a nézeteimet, én ebben a háborúban maximálisan Oroszországot támogatom.”

A támogatását azzal az orosz narratívával indokolja, hogy az ukránok 14 ezer kisebbségi oroszt lemészároltak Kelet-Ukrajnában (ahol valójában 2014 óta zajlik háború a megszálló orosz csapatokkal és a velük szövetséges szakadár katonai vezetéssel szemben). Említi azt is, hogy Ukrajnában a magyargyűlölők felgyújtották a Magyar Kultúra Házát is (pedig három szélsőjobbos, oroszbarát lengyel férfi volt a tettes).

Spöttle egyébként a műsorban arról is beszélt, hogy már kért vízumot és engedélyt Moszkvától, hogy kimehessen forgatni az orosz frontra.

A Pesti Srácok tulajdonosa, a Progressive Média Hungary Kft. mögött az Index.hu-t is részben tulajdonló Vaszily Miklós áll.