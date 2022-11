Három nappal a választás után már legalább a brazil alelnök elismerte Bolsonaro vereségét

Három nappal a brazil elnökválasztás után alelnöke ismerte el végül Jair Bolsonaro elnök vereségét, miután az államfő még az előző napi beszédében is kerülte ezt. „Nincs már értelme a sopánkodásnak, és nincs miért panaszkodni sem” – mondta Hamilton Mourao az O Globo lap szerint.

Az elnökválasztáson győztes baloldali Luiz Inácio Lula da Silva a szavazatok 50,9 százalékát szerezte meg a vasárnapi második fordulóban, Bolsonaro pedig 49,1 százalékot.

Jair Bolsonaro 2020. november 17-én. Fotó: Evaristo Sa/AFP

Mourao, aki a hadsereg tábornoka volt korábban, azt mondta, szerinte nem történt választási csalás. Bolsonaro a választás előtt többször kétségbe vonta a szavazási rendszer hitelességét, és utalt arra, hogy nem ismeri el majd az eredményt, ha veszít.

Bolsonaro több ezer híve még szerdán is követelte a területi katonai parancsnokságok előtt, hogy a hadsereg avatkozzon be a hatalomátadásba. Ezenkívül tüntetők újra úttorlaszokat emeltek sok helyen az országban, a tagállamok kb. felében. Az elmúlt napokban is voltak hasonló demonstrációk, bár a létszámuk egyre csökken. (MTI)