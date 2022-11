Martin Luther King és felesége fizették Julia Roberts születésekor a kórházi költségeket

55 évvel ezelőtt az amerikai polgárjogi mozgalom két meghatározó alakja, Martin Luther King Jr. és felesége, Coretta Scott King fizették ki az azóta világhírűvé vált színésznő, Julia Roberts születésének kórházi költségeit, írja az NPR.

Ez a történet eddig sem volt teljesen ismeretlen, itt-ott állítólag lehetett már olvasni róla, de igazán a napokban vált tényleg széles körben elterjedtté, több rendkívül virális Twitter-posztnak, illetve az ezekre épülő cikkeknek köszönhetően.

Még októberben kezdett el terjedni egy bejegyzés arról, hogy a King házaspár közreműködött a színésznő születésénél, a több mint százezer lájkot besöprő posztra pedig hamar érkezett egy közelmúltbeli interjúból egy részlet, ahol Roberts maga is vallott erről.

Julia Roberts a History Channel szeptemberi élő eseményén mondta el, hogy a szüleinek nem volt pénze, hogy kifizessék a kórházi számlákat, és a King házaspár sietett a segítségükre. Mint kiderült, a két család onnan ismerte egymást, hogy a Georgia állambeli Atlantában Julia Roberts szülei, Walter és Betty Roberts színjátszócsoportot vezettek Atlantában, és ez volt az egyetlen színiiskola, ahol fogadtak fekete gyerekeket is.

Coretta Scott King és Martin Luther King 1964 decemberében, a Nobel-békedíj ünnepségén Oslóban Fotó: AFP

Roberts visszaemlékezése szerint szülei azt mesélték, hogy egyik nap felhívta őket Coretta Scott King, hogy mehetnének-e esetleg a gyerekei az iskolájukba, mivel nem találnak helyet, ahol fogadnák őket, mire a Roberts házaspár azt válaszolta, hogy persze, miért ne mehetnének. Innen indult a kapcsolat, amiből aztán kialakult a két házaspár barátsága, és amikor Robertsék kerültek nehéz anyagi helyzetbe a kórházi számlák miatt, a King házaspár segített rajtuk.

Az újra előkerült történetre reagált a King házaspár legfiatalabb lánya, Bernice King is, aki Twitteren írt arról, hogy hálás Robertsnek, amiért megosztotta a történetet, és az embereknek is, akik ennyire értékelik. Mint mesélte, ismerte ő is a történetet, de ismét megérintette a szülei nagylelkűségének emléke.

Julia Roberts Fotó: IMAGE PRESS AGENCY/NurPhoto via AFP

Korábban a Kingék legidősebb gyereke, a később színésszé váló Yolanda King is beszélt arról még egy 2001-es interjúban, hogy mennyit tanult a Roberts házaspártól. Emlékezett Juliára is, még a hatvanas évekből, és beszélt 21 évvel ezelőtt arról is, hogy olyan volt a légkör, mintha egy nagy család része lehetne, fehér és fekete gyerekek játszhattak együtt bármiféle probléma nélkül.

Lehet persze azt is tudni, hogy ez nem volt mindig így: a színiiskola egy korábbi diákja, a fehér Phillip DePoy számolt be arról egy interjúban, hogy tinédzserként egy színdarab próbája közben csókolózott Yolanda Kinggel, és nem sokkal később egy Ku Klux Klánhoz köthető személy felrobbantott egy autót, ami szerinte üzenet lehetett a számukra.