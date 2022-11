Zalaegerszeg fideszes polgármestere kiakadt, amiért a hírekből értesült a városi posták bezárásáról

Zalaegerszeg fideszes polgármestere nyílt levelet írt a Posta vezérigazgatójának, és ezt tervezi Szombathely ellenzéki polgármestere is, a második kerület polgármesterének pedig megoldási javaslatai vannak, amikre választ vár – számolt be az RTL Híradó. A híradó szerint a Magyar Posta azt írta, így is túlteljesítik a jogszabályban előírt kötelezettségeket.

Az RTL szerint Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere a hírekből tudta meg, hogy bezárják a postahivatalokat. Facebookon közzétette a Magyar Posta Zrt. megbízott vezérigazgatójának, Simon Csillának írt nyílt levelét, amelyben azt írja: „Tudjuk, hogy szükség van a takarékosságra és a postahivatalok egy részének ideiglenes szüneteltetését tudomásul is vesszük, hiszen Zalaegerszeg sem lehet kivétel, azonban kérjük, hogy november 12-ig kerüljön sor személyes egyeztetésre a Zalaegerszeget érintő döntésekről és legalább a kertvárosi (6-os számú) posta további működésének lehetőségét vizsgálják felül.”