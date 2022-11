A magyar rendőrség szerint még csak nem is gyanús, hogy soha sehol nem mutatták be a drága nagyjátékfilm árából állítólag leforgatott országimázs-reklámfilmet

2018 nyarán 2,3 milliárd forintot utaltak át a Magyar Turisztikai Ügynökségnek egy imázsfilmre.

Ez az összeg nagyobb, mint a legfrissebb, drága jelmezekben és díszletek között forgatott, Hadik Andrásról készült magyar történelmi nagyjátékfilm költségvetése.

Az imázsfilmet az MTÜ azóta sem tudta prezentálni, bár 2019 végére el kellett volna készülnie.

A rendőrség szerint azonban ez még csak gyanúra sem ad okot.

Az MTÜ erős embere a háttérben Orbán Ráhel.

Írásba adta a magyar rendőrség, hogy nálunk nem elegendő ok egy nyomozás megindításához, hogy 2,3 milliárd forint közpénzt adtak egy olyan dokumentumfilmre, amiről azóta sem lehetett semmit hallani – tudta meg a 444.

A kérdéses ügyben ráadásul egy olyan állami szerv érintett, aminek az irányításában a háttérből Orbán Ráhel, a miniszterelnök legidősebb lánya bevallottan részt vesz.

Az elképesztő fordulatokban gazdag sztori bő négy évvel ezelőtt indult.

Alkalmazott árulta be a főnök lányát

2018. március 3-án, szombaton délben még a műsor készítői sem gondolták volna, hogy a köztévé „Itthon vagy!” című délutáni adásában valóságos hírbomba fog robbanni. Méghozzá olyan bomba, hogy egy abszolúte lojális kormányzati háttérember buktatja le a miniszterelnök lányát.

A műsorban Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) akkori vezérigazgatója egyszer csak kibökte, hogy Magyarország akkoriban tervezett új országimázskampányának kidolgozásába többek között Orbán Ráhel is besegít. Bár akkor már régóta nyílt titok volt, hogy a miniszterelnök lánya a magyar turisztika igazi erős embere, erről addig nyíltan senki sem beszélt. Orbán Ráhel egyébként a svájci École Hoteliere Lausanne magániskola egyik Executive MBA osztályának hallgatójaként szerzett felsőfokú turisztikai ismereteket. Ez a kurzus jelenleg 65 ezer frankba, 27 millió forintba kerül.

Alig négy hónappal Guller tévés nyilatkozata után, 2018 nyarán a Miniszterelnöki Kabinetiroda meg is kötött egy szerződést az emlegetett új imázskampány részeként. Ennek értelmében 2,3 milliárd forintot utaltak át az MTÜ-nek egy, a Kárpát-medence értékeit bemutató kreatív dokumentumfilm elkészítésére, illetve az ehhez kapcsolódó könyv kiadására és rendezvények szervezésére. A teljesítés határideje 2019. december 31. volt.

Hol a film?

A sztoriba 2021-ben kapcsolódott be Hadházy Ákos, a korrupciós ügyek feltárásában utazó ellenzéki parlamenti képviselő. Azért, mert a határidő hiába járt le évekkel korábban, semmi nyoma sem volt, hogy a film tényleg elkészült volna. Annak ellenére, hogy kifejezetten a nyilvánosságnak szánt, reklám funkciójú alkotásról volt szó.

Hadházy 2021 őszétől hónapokon át próbált a film nyomára jutni. Először logikus módon az MTÜ-nél próbálkozott, de ők – ahelyett, hogy egyszerűen megmutatták volna az elkészült alkotást, és ezzel lezárták volna az ügyet – először 45 napot kértek a járvány elleni védekezésre hivatkozva. Majd ennek letelte után egymondatos levélben közölték, hogy „a kért adatok tekintetében” szerintük "nem minősülnek adatközlőnek". Hadházy ezután a filmet megrendelő Miniszterelnökséghez fordult, de ők nem válaszoltak neki.

A képviselő egy 2022. februárjában írt FB-posztjában úgy látta:

„Ezek szerint vagy az imázsfilm veszett el, vagy a rá adott 2,3 milliárd forint. Sajnos a legvalószínűbb: a film nem is volt (esetleg most forgatják nekem gőzerővel), a lóvé meg elveszett.”

Az azóta történtek fényében Hadházy kifejezetten naivnak bizonyult.

A film ugyanis a következő hónapokban sem került elő, így a képviselő 2022 szeptemberében végül feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen hűtlen kezelés és hanyag kezelés gyanúja miatt.

Ezt az indoklást tanítani fogják egyszer

Erre érkezett meg most a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály gazdaságvédelmi osztályának reakciója. Amiben nem is az a különleges, hogy bűncselekmény gyanújának hiányára hivatkozva a feljelentést elutasítja. Bár ez is figyelemreméltó, tekintetbe véve, hogy az imázsfilmre átutalt 2,3 milliárd forint (ráadásul 2018-as 2,3 milliárd) milyen komoly összeg magyar filmes viszonylatban.

Összehasonlításképpen: a Hadik András huszárhőstettéről szóló kardos-kalandos, kifejezetten drágának számító, befejezés előtt álló kurzusfilm például nem egészen 2 milliárd forintból forgott. (Természetesen a dokumentum műfajnál többszörösen drágább játékfilmről van szó.)

Szóval a nyomozás elutasításának a ténye is figyelemre méltó, de az indoklása még inkább. A gondolatmenet elején Mikó Attila őrnagy általános jelleggel leszögezi, hogy gyanú alapján akkor lehet nyomozást indítani, ha a rendőrségnek olyan adatai vannak, amik alapján „nagyobb valószínűséggel következtethetnek a bűncselekmény elkövetésére, mint annak meg nem történtére”.

Ezek után tényként sorolja fel a következőket:

Az MTÜ pénzt kapott a Miniszterelnöki Kabinetirodától a filmre, az ahhoz kapcsolódó könyv elkészítésére és kapcsolódó rendezvényekre. Az elkészült produktummal kapcsolatban „semmilyen tájékoztatáshoz nem lehet hozzáférni”. A film, a könyv és a kapcsolódó rendezvény „egyetlen médiumban sem jelent meg”.

Majd ebből azt a következtetést vonja le, hogy mindez

„bűncselekmény gyanúját nem alapozza meg”.

Ha nem hinnéd el, hogy ilyet le lehet írni, itt az eredeti dokumentum vonatkozó részlete: