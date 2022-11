Csak a kiválasztottakon segít a kormány nagy gyármentő programja

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) szerint kicsit szerencsétlenül alakult a kormány által meghirdetett gyármentő program eljárásrendje, ezért korrekciós körökre lehet szükség. A 150 milliárd forintos keretre a négynapos hétvége után, november 2-án 7:30-kor nyitották meg a regisztrációt, és 18 perccel később a lebonyolító Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) már fel is függesztette azt, mert kimerült a keret.

„Amennyire meg tudjuk ítélni, akik regisztráltak, azok a rövid határidő miatt felülről becsülhették az igényeiket, mert van egy több hónapos verifikációs időszak a kiírásban, ahol még büntetlenül vissza lehet vagy kell venni ezekből. Azt gondolom, a jó szándék megvolt a kormányzat részéről, hogy a magyar cégek, amelyek rugalmasan, gyorsan fel tudnak készülni egy ilyen pályázatra, sikerrel vegyék az akadályt. Az ablak és az eljárási rend szerencsétlenül alakult, ha aránytalan a kapun bejutó cégek mintája, mennyisége, eloszlása, korrekciós körökre lehet szükség"



– mondta lapunknak Lakatos Péter, az MGYOSZ társelnöke.

Tehát nagyon sok gyáros úgy ítélte meg, hogy az ő gyárát vissza nem térítendő állami támogatásból kell most megmenteni. Az online regisztrációnál viszont a gyorsaság, és nem a rászorultság döntött. A sikerrel járt gyárak és tulajdonosaik listája még nem ismert, de mindenképp érdekes lesz figyelni, hogy például hányan kötöttek az elmúlt években stratégiai partnerségi megállapodást a kormánnyal. Ezen a listán jelenleg 93, többnyire külföldi hátterű vállalkozás szerepel: az első megállapodást a Coca-Cola írta alá 2012-ben, a legutóbbit a francia Alstom október közepén.

„Komoly igény volt a programra, az is jelzi, hogy szerda reggel megnyitottuk a jelentkezés lehetőségét, de 20 perc után le kellett zárni, annyian jelentkeztek. 168 vállalat 200 milliárd forintnyi igényt jelentett be 500 milliárd forintnyi beruházáshoz” – reagált a problémára Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki felügyeli a programot lebonyolító HIPA Zrt.-t. 214 vállalat szintén megkezdte a regisztrációt, de nem tudta befejezni, mert kimerült a 200 milliárdos keret. A kormány úgy döntött, ennek a 214 vállalatnak megadja a lehetőséget arra, hogy befejezzék a regisztrációjukat, részt vegyenek egy második körben, és pályázatot nyújthassanak be az energiahatékonysági beruházásaikhoz.

Szijjártó szerint a legtöbb jelentkezés az élelmiszeripar és a fémipar területéről érkezett, de a járműgyártás és a vegyipar is jelentős képviselettel rendelkezik a pályázók között. Nekik most 4 hónapjuk van arra, hogy bemutassák a konkrét beruházásukat. Hogy végül ebből a 382 tervből mit, kit és mennyivel támogat a kormány, az még a jövő kérdése, de az biztos, hogy nem ment meg mindenkit.

De mi ez a gyármentő program?

Először Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter beszélt a témáról szeptember végén. „Itt a cél az 50-100 legnagyobb feldolgozóipari nagyvállalat beruházási célú támogatása. Ezek a vállalkozások jellemzően nem küzdenek likviditási problémával, az állami intézkedések fókuszában a vállalatok jelentős költségű energiahatékonysági beruházásaik támogatása kell hogy álljon” – idézte a minisztert a Portfolio.

Tehát a cél annak az 50-100 legnagyobb feldolgozóipari nagyvállalatnak a megmentése, amelyek igazából nem is küzdenek anyagi problémákkal. A saját tőkére szükség is lesz, ugyanis Budapesten legfeljebb 30 százalékos, vidéken legfeljebb 45 százalékos támogatási arány kapható, egy vállalat összesen 15 millió euró (6,2 milliárd forint) támogatásra lehet jogosult. A megvalósított beruházásnak legalább 206 millió forint értékűnek kell lennie. A nyertesnek elég azt vállalnia, hogy a beruházás befejezését követő évben a 2022-es átlagos állományi létszám legalább 90 százalékát fenntartják. A beruházást elég 2 év alatt befejezni, tehát 2023-as kezdéssel számolva 2025-ig, tehát 2026-ra vonatkozik a 90 százalékos vállalás, miközben a munkahelyek most vannak veszélyben.

„Azok a vállalatok pályázhatnak, amelyek minimum 200 millió forintos fejlesztés keretében bővítik energiaellátási kapacitásukat, például napelemeket telepítenek, vagy bármely más módon növelik az energiahatékonyságukat, s ezáltal csökkentik az energiaköltségeiket” – magyarázta Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter miniszter és Menczer Tamás államtitkár Fotó: Menczer Tamás/Facebook

Mivel 18 perc alatt kimerült a keret, ezért valószínű, hogy a többség nem 200 millió forintos, hanem milliárdos beruházásokban gondolkodik. Vidéki helyszín esetében is legalább 55 százalék önrész kell, ami szintén elkölthető saját milliárdokat feltételez a megmentendő gyárak részéről. A 150 milliárd forintos keret gyors lemerülése azt jelzi, hogy a fél ország rámozdult az állami támogatásra. Ennek oka, hogy minden olyan feldolgozóipari nagyvállalat pályázhat, amely a regisztrációkor legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkezik. Nagyvállalatnak az számít, ha a gyárnak legalább 250 dolgozója vagy 20 milliárd forintos forgalma van. Ezt a szintet viszonylag sokan megugorhatják.

A hangsúly azonban inkább a feldolgozóiparon lehet, ha pedig feldolgozóipar, akkor az többnyire multit jelent. „A feldolgozóiparban sajnos elsöprő külföldi tulajdon van” – fogalmazott Orbán Viktor márciusban. A KSH 2020-as számai szerint a külföldi tulajdonú vállalatok a magyar GDP mintegy felét állítják elő a munkavállalók 25 százalékával. A legnagyobb hányad a feldolgozóipar, amelynek nemzetgazdasági súlya 34,8 százalék, a külföldi részesedés 67,3 százalék.