Lázár Jánosnak beruházási tervet kell készíteni a Parlament esetleges felújításáról

Meg kell vizsgálni, átépítésre szorul-e az Országház, szükséges-e „a több mint 120 éve gyakorlatilag megszakítás nélkül használt épület átfogó belső rekonstrukciója” – jelent meg szerda este a kormányhatározat. A vizsgálatra Lázár János építési és beruházási minisztert jelölték ki, írja a hvg.hu.

Lázárnak beruházási tervet kell készíteni. Ebben az épületgépészeti, villamossági, biztonsági, épületfelügyeleti, tűzvédelmi elvárásokra kell figyelemmel lenni. Az épület gazdaságos, megújuló energiaforrások használatát is magában foglaló, biztonságos üzemeltetéséhez szükséges fejlesztési lehetőségeket is át kell nézni, és meg kell határozni mindennek a költségigényét.

Az egész Kossuth térért felelős Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.-nek 2023. május 31-ig javaslatot kell készítenie arra is, hogy a beruházás idején a törvényhozásnak ideiglenesen el kell-e költöznie. Javaslat kell arra is, hogy a Szent Koronát a biztonsági és műtárgyvédelmi követelményeknek megfelelően úgy helyezzék el, hogy „lehetőség szerint továbbra is látogatható legyen”.

Szintén gondolkodni kell az Országházban található műkincsek és műtárgyak felújításának és a beruházás idejére való átmeneti kiköltöztetésének szükségességéről, „e körben Munkácsy Mihály Honfoglalás című festményének a kiemelt nemzeti emlékhelyen való ideiglenes vagy végleges, szabadon látogatható elhelyezéséről”.

A tervezőmunkára a kormány eddig 457 millió forintot utalt ki a 2023-as költségvetésből, és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a programot.