Nemlétező befektetésekkel csapott be huszonkilenc embert egy volt focista

Vádat emeltek egy volt focista ellen, aki nemlétező befektetési lehetőségekkel csalt ki mintegy 34 millió forintot összesen huszonkilenc sértettől, közölte a Pest Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.



A férfi - aki fiatal focisták közvetítésével is foglalkozott - elterjesztette, hogy németországi szántóföldek, ingatlanok és ékszerek adásvételével a nála befektetők pénzét megduplázza-megtriplázza, és megígérte, hogy ha az üzlet nem jön össze, visszaadja a befektetett összeget. A férfi eleinte 50 ezer és 100 ezer forint közötti összegeket vett át, és egy-két héten belül valóban duplán vissza is adta - ez azonban csak arra szolgált, hogy a befektetők bizalmát elnyerje. és később már nagyobb összegeket is rábízzanak. Egy idő után már ötmillió forintig terjedő összegeket kapott, ezeket azonban már nem, vagy csak részben tudta visszafizetni.

Az ügyészség huszonkilenc, üzletszerű csalási cselekmény miatt emelt vádat a férfi ellen, áll a közleményben.