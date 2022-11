A közmédia kivételesen beszámolt arról, hogy tanárok és diákok tüntetnek

Az M1 híradója is beszámolt róla, hogy tüntetés zajlik a televízió székháza előtt. "Tanárok és diákok mellett történész is felszólal az előzetesen kiadott program szerint a Hadházy Ákos országgyúlési képviselő által az MTVA székháza elé szervezett tüntetésen" - jelentették.

A M1 Híradó tudósítása az MTVA székháza előtt zajló tüntetésről.

Jelentésükben arról is beszámoltak, hogy a pedagógusok és a diákok eredetileg öt, immár kilenc pontban követelnek változásokat a közoktatásban. És még arról is beszámoltak, hogy pontosan mik is ezek a követelések.