Egy ukrán komikus egy nap alatt összeszedte a pénzt ötven pszh-ra

Szerhij Pritula, a népszerű ukrán komikus csütörtökön már azt szervezhette, hogy hogyan juttassa el az ukrán frontvonalba azt az ötven brit páncélozott szállítóharcjárművet (pszh), amire amúgy csak az előző nap kezdte összegyűjteni a pénzt közadakozásból. 5,5 millió dollárra volt szüksége, azt remélte, hogy egy hét alatt összegyűlhet a pénz.

Ukrán katona egy FV103 Spartan páncélozott szállítóharcjárművel, amit Nagy-Britannia adott Ukrajnának 2022 júliusában. Egy ukrán komukus, Szerhij Pritula most ötven ilyen pszh-t vásárol magánalapítványával, közadakozásból. Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Valójában a fele már a gyújtés első kilenc órájában befutott, a támogatók között voltak ukrán nagyvállalatok, de olyan kisebb boltok is, mint például a Matracok Világa. Csütörtök délben már le is állíthatták a gyűjtést népszerűsítő, jellemzően mémekre alapozott kampányt, melyek tematikája a "spártaiak a perzsák ellen" volt, utalva arra, hogy a beszerzendő FV103-asok kódneve a spártai (Spartan), és részben azok ellen a Sahid-136-os drónok ellen nyújthat védelmet, amit az oroszok az irániaktól kaptak.

A Spartanokat a brit hadseregben 1978-ban rendszeresítették, az elmúlt években kezdték meg kivezetésüket. Nagy-Britannia korábban hivatalosan is átadott 35 darabot belőlük Ukrajnának, ezek jól teljesítettek a fronton. A most beszerzendő ötven Spartan már nem a brit hadsereg tulajdona, magánszemélyektől veszik meg a már leselejtezett, de jó állapotú harcjárműveket, amelyek egyike sem futott többet tízezer kilométernél.

Az ötven pszh-t tehát nem állami szereplő, hanem végső soron Pritula önmagáról elnevezett alapítványa szerzi be, és adományozza az ukrán hadseregnek. (Via The Guardian)