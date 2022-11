Ennyi volt a 9 eurós bérlet Németországban

Németország azt tervezi, hogy jelentősen megnöveli a nyár elején bevezetett kedvezményes tömegközlekedési bérlet árát – írja az euronews.

Fotó: WOLFRAM STEINBERG/dpa Picture-Alliance via AFP

A 9 eurós bérletet azért vezették be, hogy ezzel vegyék rá az embereket a tömegközlekedés használatára, de most megemelnék a bérlet árát 49 euróra. Érdekvédők szerint ezzel milliókat zárnak ki az utazásból, olyanokat, akik egyébként is a megélhetési költségek drasztikus emelkedésével küzdenek. Emiatt azt javasolják, hogy a bérlet évi 365 euróba, vagyis napi egy európa kerüljön.

De nemcsak az érdekvédőknek, a környezetvédőknek se tetszik az új ár. Szerintük a 49 euro már nem olyan csábító ár, hogy az emberek átüljenek autóikból a buszokra és villamosokra, ezzel pedig nőhet a szén-dioxid-kibocsátás is.