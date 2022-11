Kevin Spacey életműdíjat kapott a torinói Nemzeti Filmmúzeumtól

Életműdíjjal jutalmazta munkásságáért Kevin Spacey-t a torinói Nemzeti Filmmúzeum. Spacey karrierjét 2017-ben, az öt éve indult #MeToo mozgalom törte meg, amikor a zaklatási botrányok kirobbanásakor őt is többen zaklatással gyanúsították. Spacey-t akkor hirtelen ki is írták az addig hatalmas sikerrel vetített Kártyavár című sorozatból.

Kevin Spacey egy massachussettsi bírósági meghallgatáson 2019. január 7-én. Ez esetben is szexuális zaklatás volt ellene a gyanú, de végül az ügyészek ejtették a vádakat. Fotó: NICOLE HARNISHFEGER/AFP

A Spacey elleni vádak azonban a bíróságon nem álltak meg. Leghíresebb zaklatási ügyében, amiben Anthony Rapp vádolta azzal, hogy még híressé vállása előtt, 1984-ben broadwayi színészként zaklatta az akkor még fiatalkorú, mindössze 14 éves Rappet, a New York-i szövetségi bíróság esküdtszéke két hete mentette fel.

Spacey a nyáron Los Angelesben egy kártérítési pert is megnyert a Kártyavár készítői ellen, akiket a bíróság 30,ö millió dollár kártérítésre kötelezett azért, mert megszegték a színésszel kötött szerződésüket.

A torinói Nemzeti Filmmúzeum elnöke, Enzo Ghigo most azt is közölte, hogy az életműdíjon túl Spacey egy mesterkurzust is tart majd a múzeumban. (Via MTI)