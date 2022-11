„Húzzál el, Dániel!” – skandálják a tévészékháznál a közmédia vezérigazgatójának

A Hadházy Ákos által szervezett tüntetés az MTVA székházánál a Kunigunda utcában 2022. november 4-én. Fotó: Kristóf Balázs

Lassan gyülekeznek a tiltakozók a közmédia székházánál a III. kerületi Kunigunda utcában, jelentették helyszíni tudósítóink a november 4-i esti demonstrációról, amit Hadházy Ákos ellenzéki parlamenti képviselő hirdetett meg.

A Hadházy Ákos az általa szervezett tüntetésen az MTVA székházánál a Kunigunda utcában 2022. november 4-én. Fotó: Kristóf Balázs

"Éljen a magyar szabadság! Szlava Ukrajini!" - köszöntötte az egybegyűlt néhány száz tiltakozót Hadházy, aki a tüntetés kezdetén az 56-os forradalom leverésének évfordulója alkalmából egy perc néma csendre intett mindenkit.

Ungváry Krisztián a Hadházy Ákos által szervezett tüntetésen az MTVA székházánál a Kunigunda utcában 2022. november 4-én. Fotó: Kristóf Balázs

Másodikként Ungváry Krisztián történész szólalt fel, aki előbb 56-ról beszélt, majd arról, hogy most mindenki hazudik. Felpanaszolta azt is, hogy úgy beszéltek róla a köztévé műsorában, hogy őt magát meg se hívták. A köztévé szerinte az orosz-ukrán háborúról is hazudik, Bayer Zsolt és Georg Spöttle meg nemcsak propagandisták, hanem az orosz agresszió támogatói is, "second hand háborús bűnösök".

Ungváry szerint amúgy 56-ról is hazudnak a közmédiában.

Ungváry után Varga Orsolya pécsi tanár szólalt fel, összefoglalva a tanárokat sújtó problémákat. Arra kérte a tüntetőket, hogy ismételgessék közösen: tanárok nélkül nincs jövő, hátha úgy behallatszik a stúdióba. Őt Kalmár Lili diák követte, aki egyből tisztázta, hogy senki se mondta meg neki, mit mondjon. Amúgy is pont a szabad gondolkodásért állnak ki akkor, amikor a kormány kiforgatott híreket nyom a közmédiában. Káromkodásoktól mentes beszédében azt is mondta, hogy elegük van már abból, hogy feleslegesen beszélnek a hatalomhoz, amely nem figyel rájuk.

A következő szónok Simkó Edit tanár volt, aki már sok tüntetésen volt, de "mindig kevesen voltunk". Tudósítóink szerint most sincsenek sokan. Simkó szerint persze hiába szerveztek nagy tüntetést a diákok, a közmédia arról se számolt be. "A mókusok nemi élete az állatkertben fontosabb, mint a diákok ügye" - mondta, majd felolvasta a diákok és tanárok kilenc pontos követelését, amit időközben a közmédia híreiben is beolvastak, pedig amikor az aHang levélben követelte ezt, Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója csak annyit válaszolt, hogy "sdfsdfsdf".

Simkót Polyák Gábor, az ELTE kommunikációs tanszékének vezetője követte, aki reméli, hogy az épületben dolgozók nem nála tanultak. Majd részletesen ismertette, mennyire nem felel meg a Médiatanács által megfogalmazott szabályoknak sem a közmédia működése. "Húzzál el, Dániel!' - indított útjára egy skandálást.

A program Hajnal Edina szülő felszólalásával folytatódott, szenvedélyes beszédében azzal vádolta a közmédiát, hogy "mérgezik a gyerekeinket, megrontják őket". "Állítsuk meg ezt a szaros propagandagyárat" - mondta. Őt Mérő Vera aktivista követte, aki szerint a kormány nem foglalkozik az áldozatvédelemmel.

Közben tudósítóink szerint szép számban érkeztek még tiltakozók a Kunigunda utcába, most már egész sokan vannak. Az egybegyűltek tapssal fogadták Baranyi Krisztinát, a Ferencváros polgármesterét, aki beszéde elején az 56-os forradalom leverésére emlékezett. Azóta nem volt Magyarország annyira kétségbeejtő helyzetben, mint ma, mondta, majd Oroszország ukrajnai agressziójáról beszélt, amire fel is csendült, hogy "ruszkik haza".

Baranyi ezután több példát is sorolt, amely szerinte azt bizonyítja, hogy a magyar vezetőket az orosz vezetés befolyásolja. Erre felcsendült az "Orbán, takarodj!". Baranyi ezután azzal vádolta a miniszterelnököt, hogy elárulja 56-ot, erre a tömeg "hazaáruló" kórussal felelt. Baranyi szerint nem kizárt, hogy a NATO-ból és az EU-ból való kilépésünket készítik elő, erre a tömeg azt felelte, "nem hagyjuk!".

Ezután következett Hadházy Ákos, akit a tömeg üdvrivalgása fogadott. Azt mondta, a múlt héten sokan jártak nála, és bár értették, hogy miért akar a tévészékháznál tiltakozni, mind azt kérdezték, hogy vajon így el lehet-e érni a kormány lemondását, van-e értelme az egésznek. "Az M1 beszámolt a tüntetésről, beolvasták a diákok és a pedagógusok követeléseit" - felelte erre a színpadról. "Be kell fejezni a dolgokat. Amíg nincs győzelem, nem hagyjuk abba" - mondta.