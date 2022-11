Orbán Ráhel:„Nagyon drukkolok mindenkinek, hogy talpon tudjon maradni, mert nagyon nehéz lesz”

Van a Republic Groupnak egy reklámszakmai podcastja, a „RePort”, a műsort Márton Szabolcs, a Republic Group kreatívigazgatója vezeti. Néhány napja különleges vendéget fogadott: „az ODU gyerekbolt tulajdonosát és megálmodóját, a BDPST cégcsoport kreatívigazgatóját, a BDPST Concept ügyvezető igazgatóját”. Vagy ahogy a legtöbben ismerjük: Orbán Ráhelt, Orbán Viktor miniszterelnök legidősebb lányát.

A témák többek közt az alábbiak voltak:

Mi a „sztori” szerepe a vendégélmény megteremtésében?

Hogyan zajlik egy turisztikai vállalkozás márkaépítése?

Milyen márkacéljai lehetnek egy vendéglátóhelynek?

A közelmúlt és a jelen kihívásai.

A szektort érintő elkerülhetetlen digitalizáció.

Megígérjük, hogy szemlénkben nem fogjuk érinteni az összeset. Fontos figyelmeztetés, hogy a beszélgetés során gyakran hangzanak el olyan újmagyar szavak és kifejezések, melyek a közpénzlopás, a Fidesz-éra, a reklámosok és az ingatlanfejlesztők szerelemgyerekeinek tekinthetők, és itt-ott nehezen követhetővé teszik az interjút. Szó esik megfejlesztésről, az eredeti értelmét már nem hordozó értékmentésről, és persze a marketinges idiokrációban teljesen új értelmet nyert szörnyszülöttről, a purpose-ról, de azért mégis érdekes végighallgatni az egészet.

„Szia Ráhel, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, nagyon örülök neki, hogy itt vagy, és mindig egy bemelegítő kérdéssel kezdünk: Hogy vagy? Mi van veled mostanában, honnan érkeztél? Mi az, amit csinálsz manapság?” - így durrantotta be a beszélgetést a kreatívigazgató, majd a rövid, udvariaskodó felvezetést (hogy bírja ezt a rengeteg feladatot három gyerkőc mellett? alszik, pihen egyáltalán?) óriási szakmázás követte.

Mit kell tudni a BDPST cégcsoportról? Mit csinál benne Orbán Ráhel?

Orbán Ráhel elmondása szerint a cégcsoporton belül vannak olyan részek, amelyek az üzemeltetésért felelnek, egy másik része a fejlesztésért, és az általa vezetett BDPST Concept pedig azért felel, hogy a projekt kezdeténél, „amikor a koncepciót összerakjuk, és igazából megírjuk azt a bizonyos narratívát, amiről remélem, ma sokat fogunk még beszélgetni, amikor ezeket összerakjuk, akkor megfelelő briefet tudjunk adni a különböző velünk dolgozó cégeknek, stúdióknak, és így tovább. Az üzemeltető cég segít abban, hogy úgy legyen megfejlesztve egy projekt, hogy utána az a megfelelő hatékonysággal üzemeltethető lehessen, és az én általam vezetett BDPST Concept pedig végig kísér minden projektet. Nem mondom, hogy napi szinten, de azért felel, hogy tényleg mindenhol a narratíva megjelenjen, megértsék, átéljék a velünk dolgozók ezeket a történeteket, kvázi a részesévé tudjanak válni” - magyarázta Orbán Ráhel.

A kissé talán homályos munkaköri leírás után azonnal belevetette magát az úgynevezett trendek ismertetésébe. Ezek szerint az emberek vágynak a történetekre, és annál sikeresebb tud lenni egy épület, minél több mindent tud elmesélni magáról, a múltjáról, a jelenéről, és a jövőjéről is.

A műsorvezető szerint ez nagyon „unikálisan” hangzik, főleg itt Magyarországon. „Tehát azt kijelenthetjük, hogy a projektek, amiket fejlesztettek, azok tulajdonképpen már a DNS-ükben hordozzák a történetet, tehát az első pillanattól kezdve álmodjátok hozzá a sztorit” - magyarázta.

Értékmentés, értékteremtés

Orbán Ráhel szerint cégcsoportjuk legfontosabb feladata - mit feladata, „missziója”! - az értékmentés és értékteremtés, ám ez azt jelenti, hogy egész egyszerűen szeretik azokat a projekteket, melyekben régi kastélyokat vagy adott esetben régi vállalatok székházait „menthetik meg”.

„Nagyon sok esetben tényleg az összeomlástól. A turai kastély esetében például szinte utolsó utáni pillanatban” - mondta. (A turai kastély történetét egyébként 2014-ben épp a 444.hu írta meg. Akkor még nem sejtettük, hogy alig egy év múlva az épület a fideszes új elit fényűzésének egyik legfontosabb szimbólumává válik majd.)



Orbán Ráhel ezt úgy éli meg, hogy azáltal, hogy ők éttermet és hotelt üzemeltetnek ebben az épültben, nagyon sok embernek adnak arra lehetőséget, hogy elmenjen és megnézze, „és átélje”. „Ez régen egy magánkastély volt, tehát az embereknek erre nem volt alkalma. Viszont ezekkel az új tartalmakkal egy kicsit vissza tudjuk adni a közösségnek”. Ő ezt érti ő értékmentés alatt. A turai kastély nemcsak egy vendéglátóhely, hanem egy élmény, a sztori elmesélése.

Pörpösz

A műsorvezető aztán bedobta az elmúlt évek legszórakoztatóbb iparági jelenségét, a purpose-t. Azoknak, akik még nem találkoztak a Márton Szabolcs által nagyon fontosnak nevezett marketingszakmai kifejezéssel, ajánlom a Kreatív cikkét, és a hozzá kapcsolódó, hasonlóan fontosnak tűnő tartalmakat. Ahogy mondani szokás, érti, aki érti.

Tehát a purpose-ről Márton azt mondja, ha jól érti, amikor Orbán Ráhelék márkát építenek, akkor az ő purpose-ük egyrészt a sztorimesélés, a történet átadása az embereknek, másrészt az értékmentés, „tehát az, hogy valahogy megmutatni, hogy honnan érkezik ez az egész történet, mik a gyökerei ennek. Én ezt jól érzem, hogy ez a purpose?” - tette fel a mindent eldöntő kérdést a házigazda. Orbán Ráhel viszont kicsit még furcsán néz erre a kifejezésre, mert nála valahogy alapvetés, hogy van purpose, de hozzáteszi,

lehet, hogy ez az ő gazdasági hátterének is köszönhető.

Orbán Ráhel az ODU baba-mamabolt megnyitóján. Fotó: Németh Dániel/444

Mindenben a jót

Orbán Ráhel úgy véli, ő olyan személyiség, aki mindenben szereti meglátni a jót, és azt külön kihívásnak éli meg, ha valamiről mások rosszat gondolnak, és ő azt meg tudja változtatni. „Hidegebb, ha mondhatom így, hidegebb projekteket olyan szempontból, hogy nincs ugyanaz a fajta érzelmi kötődésem, mint a családhoz, vagy akár egy vendéglátáshoz, ám azokat is nagyon élvezem, ott nagyon sokat tanulok” - utalt ezzel a kevésbé személyes projektjeire.

Nehéz idők

Nem kerülgették sokáig azonban a forró kását, a házigazda rátért a mindenkit aggasztó kérdésre: hogyan vészelte át a cégcsoport az elmúlt éveket, hiszen az idegenforgalom, a szállodaipar számára ezek nem voltak könnyűek. Jött a covid, van most ugye ez a háború meg ez a „gazdasági sztori”, ami az egész világon végigsöpör.

„Érezzük, tapasztaltuk, látjuk. Minden nap foglalkozunk mi is ezekkel a kérdésekkel” - felelte Orbán Ráhel. Azt mondta, a covid nagyon nehéz volt, bár ők sokaknál könnyebb helyzetben voltak. Viszont sajnos nem tudtak fejlődni. Nagyon nehéz volt az is, hogy azon kellett agyalniuk, mi lesz azokkal az emberekkel, akik náluk dolgoznak. Egyébként látja a covid jó oldalát is - hiszen ahogy már említette, igyekszik mindenben meglátni a jót.

Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja viszont újabb nehéz helyzetet teremtett, és ez a fajta válság, amiben szerinte a legrosszabb a bizonytalanság, nem olyan, mint a gazdasági válságok, hogy jó, most két évig összehúzzák a nadrágszíjat, hanem olyan hatások érik a szakmát, mint a covidnál, azaz tehetetlenek ellene.

Bízik benne, hogy a válság kicsit helyreállítja majd a munkaerőpiacot a szakmájukban, ugyanakkor látja ő is, hogy nagyon sokan mennek mindig „egy országgal arrébb”. De róluk sem tud negatívan nyilatkozni, mert értékeli azokat a fiatalokat, akik szeretnének egy kicsit többet, és egyébként sokszor sokkal rosszabb munkát vállalnak el, mint amit itthon kell csinálniuk.