Németország az orosz függőség után a kínairól is lejönne, de ez sokkal nehezebb lesz

Németországban idén februárban ébredtek rá, mekkora ára lehet, ha egy autoriter állam zsarolni tudja őket.

Miközben szeretnének lejönni az orosz energiáról, próbálják elkerülni, hogy Kínával is ugyanígy járjanak, ami a kritikus ágazataikba is bevásárolta magát.

Itt a gazdasági függőség már akkora, hogy egyelőre nem látszik, merre lehetne mozdulni nagyobb károk nélkül.

A német kancellár az első nyugati vezető, aki a világjárvány kezdete óta Pekingbe utazott, hogy személyesen tárgyaljon Hszi Csin-ping elnökkel. Olaf Scholztól a saját kormánykoalícióján belül is azt várták el, hogy a Merkel-korszakhoz képest legyen határozotabb a kínai vezetéssel, ami koncentrációs táborokba zárja az ujgur kisebbséget, leveri a demokratikus mozgalmakat Hongkongban, és katonailag fenyegeti Tajvan partjait.

Még ha Scholz pénteken tett is óvatos utalásokat ezekre, mégis ő lett az a nyugati vezető, aki a látogatásával megerősítette Hszi Csin-ping nemzetközi pozícióját azután, hogy a korábbi szabályokon átlépve nemrég harmadszor is főtitkárrá választatta magát. De a kínai elnök figyelmeztette is az új irányt emlegető Scholzot, hogy

a bizalom törékeny lehet. Mivel Kína Németország legnagyobb kereskedelmi partnere, a kínai elnök bízhat abban, hogy nem a gazdasági válság közepén fogják elvágni a szálakat.

Olaf Scholz és Hszi Csin-ping Pekingben Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

Abból is sejteni lehetett, hogy Scholz nem csak békemisszióra megy, hogy népes gazdasági delegációval utazott, amelyben ott volt például a koronavírus elleni oltásokat gyártó BioNTech vezetője, akinek elintézték, hogy mostantól legalább a nem kínai állampolgárok megkaphatják a BioNTech/Pfizer vakcinát. Kínában eddig csak a saját gyártású Sinopharm és CanSino oltásaival próbálták visszaszorítani a koronavírust, amik régebbi technológián alapulnak, de az mRNS technológiával eddig nem jártak sikerrel. A kancellárral utazott a BASF vegyipari vállalat vezetője is, aki a megugrott energiaárak miatt Kínába akarja telepíteni a termelését. És képviseltette magát a Volkswagen, amely az autóinak már közel 40 százalékát adja el Kínában. (A BMW-nél ez 33 százalék, a Daimlernél 30 százalék.)

Scholz közvetlenül a pekingi látogatás előtt rábólintott arra is, hogy a kínai állam tulajdonában álló Cosco jelentős részesedést szerezzen a hamburgi kikötőben. Az üzlet a koalíción belül is feszültséget okozott, a Zöldek által vezetett külügyminisztérium egyik dokumentuma szerint a kínai befektetés „aránytalanul növeli Kína stratégiai befolyását a német és európai közlekedési infrastruktúrára, valamint Németország függését Kínától”. Az amerikai nagykövetség is arra figyelmeztette a németeket, ne engedjenek át túl nagy részesedést a kínai vállalatnak. Végül a kínai cég által kért 35 százalék helyett 24,9 százalékot adtak el, ami így épp nem számít döntő befolyásnak.

A Cosco konténerhajója a hamburgi kikötőben Fotó: JONAS WALZBERG/dpa Picture-Alliance via AFP

Pedig idén az orosz–ukrán háború kitörése éppen arra ébresztette rá a németeket, hogyan tudnak politikailag visszaélni az autoriter rendszerek azzal, ha fölényes helyzetben vannak. Németországnak különösen sok fejfájást okoz a kijózanodás, mert az utóbbi években az olcsó orosz energiára alapozta a gazdaságát (2021-ben a gáz 55 százaléka Oroszországból érkezett). A zöldpárti gazdasági miniszter, Robert Habeck az orosz példa miatt jutott arra, hogy ha bizonyos országoktól függővé válnak, akkor azok később zsarolásra használhatják fel a helyzetet. Kínára utalva hozzátette, még egyszer nem követhetik el ezt a hibát. Pedig ahogy Tajvan miatt egyre feszültebbé válik a helyzet, úgy kell számolniuk azzal, milyen károkkal járna, ha Kína ellen kellene szigorú szankciókat kivetniük.

Ezért sokan azt várják a német vezetéstől, hogy csökkentse a német gazdaság kitettségét Kína felé, mivel az elmúlt évtizedekben Angela Merkel és a korábbi kormányok azon dolgoztak, hogy ezek a kapcsolatok minél szorosabbak legyenek.

Kipróbálták, azóta sem tudnak lejönni róla

A hidegháború végétől a német vezetés veszély helyett inkább lehetőséget látott Kína felemelkedéésben. A 90-es évektől azzal az optimista megközelítéssel álltak a kommunista rendszerhez, hogy a kereskedelmen keresztül változásokat lehet elérni. Abban bíztak, hogy a gazdasági együttműködés integrálja Kínát a liberális világrendbe, és ezzel sikerül a demokrácia és a szabad piacgazdaság felé terelni a távol-keleti államot. A korábbi német külügyminiszter, Guido Westerwelle még 2011-ben sem látott különösebb veszélyt az egyre növekvő kínai befolyásban. Úgy gondolta, ha Németország ügyesen helyezkedik, akkor hasznot is húzhat belőle.

Angela Merkel a hivatali ideje végéig kitartott emelett. Annak ellenére is keresztülvitte a befektetési egyezményt az EU és Kína között, hogy Kína nem ratifikálta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet (ILO) kényszermunkára vonatkozó egyezményeit. A kancellár az utolsó kínai útján is igyekezett szorosabbra fűzni a kereskedelmi kapcsolatokat, miközben Hongkongban éppen elfojtották a demokráciapárti tüntetéseket. Akkor sem emelt szót a jogsértések ellen, amikor már az Európai Bizottság is jóval kritikusabb mert lenni.

Angela Merkel német kancellár és Hszi Csin-ping kínai elnök megcsodál egy pandát a berlini állatkertben (2017) Fotó: AXEL SCHMIDT/AFP

Azért sem lehet könnyű szakítani, mert 2021-re vitathatatlanul Kína vált Németország legfontosabb kereskedelmi partnerévé: csak ebben az évben 246,1 milliárd euó értékben üzleteltek egymással. A legtöbb Németországba importált áru innen érkezett ( 142,4 milliárd euró értékben), de Kínának is Németország a legfontosabb kereskedelmi partnere az EU-ban. Egyedül a németek akkora értékben exportálnak Kínába (104,7 milliárd euró), mint a következő 10 uniós tagállam összesen.

A Német Kereskedelmi Kamara szerint közel ötezer német cég aktív Kínában, és 1,1 millió munkehely függ a kínai piactól. Különösen a német autóipar van ráutalva partnerére: az elektromos autók akkumulátorainak előállításához szükséges grafit 74 százalékát Kínából szerzik be, de 2020-ban a kész akkummulátorok ötöde is kínai volt. A Német Gazdaságkutatási Intézet (IW) tanulmánya szerint a német függés az idei év első felében csak nőtt: a geopolitikai kockázatok és az amerikai–kínai kereskedelmi háború veszélye ellenére a német cégek továbbra is tolják a pénzt Kínába, az oda irányuló tőkebefektetések még soha nem voltak ilyen magasak. Eközben Németország külkereskedelmi hiánya sem volt ilyen magas (41 milliárd euró) Kínával szemben, mint 2022 első felében, mivel az import sokkal gyorsabban növekedett az exportnál.

A következő években a különbség csak nőhet, mert a Made in China 2025 stratégia éppen arról szól, hogy Kína iparilag önállátóvá akarja tenni magát, ami a Bertelsmann Stiftung tanulmánya szerint azt jelentheti, hogy a német gépek és alkatrészek exportja komolyan visszaeshet. Úgy számolnak, hogy a 2019-es 18 milliárd euróhoz képest 2030-ig 13 milliára csökkenhet.

Közben a német külpolitika a 2010-es évek közepén, Hszi Csin-ping felemelkedésével kezdett rájönni, hogy önmagában a kereskedelmi kapcsolatok szorosabbra fűzésével nem tudják elkerülni a konfliktusokat. Amikor 2016-ban a kínai Midea bevásárolta magát a robotokat gyártó KUKA-ba, sokan felkapták a fejüket. Míg korábban kifejezetten örültek a kínai befektetőknek, ekkor már aggódva vették észre, hogy a kínaiak elkezdték bevásárolni magukat a német mérnöki és informatikai vállalatokba is.

Németországban attól tartottak, hogy a legfontosabb technológiai ágazatok külföldi kézbe kerülhetnek, és valójában csak a technológiát akarják megszerezni, miközben Kína szigorúan védi a vállalatait a külföldi felvásárlásokkal szemben. Hamarosan úgy szigorították a beruházási törvényt, hogy ha egy Európai Unión kívüli befektető legalább 10 százalékos részesedést akar vásárolni az energetikai és távközlési ágazatban, a robotikában, a biotechnológiában vagy a kvantumtechnológiában, állami jóváhagyást kell kérnie.

De ha arról van szó, Kína kész nyomásgyakorlásra is használni ezeket a gazdasági kapcsolatokat. 2020-ban a kínai nagykövet megfenyegette a német döntéshozókat, hogy ha kizárják a Huaweit az 5G-hálózat kiépítéséből, annak komoly következményei lehetnek a német autógyártókra nézve. Angela Merkel akkor sem akarta kizárni a kínai vállalatot, amiért a saját pártjában is komoly kritikákat kapott. Az amerikaiak pedig azzal fenyegetőztek, hogy kevesebb titkosszolgálati információt osztanak meg a német szolgálatokkal, ha a kínaiak építik ki a telekommunikációs rendszereket, mert attól tartottak, hogy a Huaweit kémkedésre használnák.

Fotó: ROLF VENNENBERND/dpa Picture-Alliance via AFP

A hivatali ideje végén járó Angela Merkel meg akarta úszni konfliktust, de végül a saját pártja és a koalícióban lévő szociáldemokraták nyomására 2021-ben a korábbiaknál jóval szigorúbb biztonsági követelményeket szabtak a hírközlési hálózatok felépítőinek. Például a hálózatok biztonsági felülvizsgálatánál már nemcsak technikai, hanem politikai szempontokat is fegyelembe vehettek, ami leginkább a Huaweit érinti hátrányosan, hiszen Kínában törvény írja elő a vállalatoknak, hogy együtt kell működniük a titkosszolgálatokkal. A nyáron az is felmerült, hogy az 5G-hálózat kritikus alkatrészeit sem lehetne Kínából beszerezni.

A politikai kockázatok ellenére a német állam a mai napig ösztönzi az ország vállalatait, hogy Kínával és Kínában üzleteljenek, hiszen garanciát vállal a befektetéseikre. Az IW kutatója, Jürgen Matthes szerint a politikai kockázatok miatt ezt a függőséget minél előbb csökkenteni kell, mégpedig állami beavatkozással: el kellene érni, hogy a német cégek más ázsiai országokba is vigyenek befektetéseket, valamint akkor sem szabad ratifikálni az EU szabadkereskedelmi egyezményét Kínával, ha ez diplomáciai konfliktusokhoz vezet.

Az elmúlt évtizedekben a kínai befektetők annyira bevásárolták magukat a német gazdaság kritikus iparágaiba, hogy sokan attól tartanak, egy éles helyzetben Németország zsarolhatóvá válna. A hamburgi kikötő mellett egy chipeket gyártó dortmundi vállalatban is részesedést akarnak szerezni. Jelenleg 274 német vállalatban van kínai tulajdon, leginkábba a gépiparban, a fogyasztási cikkek gyártásában, az autóiparban, az elektronikában és az egészségiparban. Mára a Daimlerben is közel 20 százalékuk van a kínaiaknak.

A német kormánykoalíció 2023-ra írna új Kína-stratégiát, ami a Merkel-korszakhoz képest jóval kritikusabb politikát jelölne ki. Kidolgozásáért a zöld Annalena Baerbock felel, aki már eddig is inkább riválisként tekintett Kínára, és gyakran szóvá tette a jogsértéseket.