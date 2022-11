Pénzért adná a Twitter a kék pipát, kamuprofilok áradatától tartanak

Hivatalosan is elismerte a Twitter, hogy havi nyolc dollárért kínálná a felhasználóknak a kék pipát, amit mostanáig ismert emberek és szervezetek kaptak meg, bizonyítva hitelességüket.

Sokan attól tartanak, az intézkedés következtében kamuprofilok fogják ellepni az oldalt. Bárki úgy beszélhetne majd hírességek vagy akár vállalatok nevében, hogy első pillantásra képtelenség lenne megkülönböztetni őket a valódi felhasználóktól.

Az Apple eszközökre kiadott frissítés szerint a fizetős kék pipát egyelőre az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon vezetik be, írja a BBC. Nem világos, mi lesz azokkal a profilokkal, amik már megkapták a kék pipát, és az sem, ellenőriznék-e bárhogy a fiókok hitelességét azon túl, hogy kfiizettetik a nyolc dolláros díjat.

Elon Musk Fotó: UTKU UCRAK/Anadolu Agency via AFP

Elon Musk, az új tulajdonos az elmúlt napokban saját - kék pipás - proflján reklámozta az ötletet. A világ leggazdagabb embere azzal érvelt például, hogy véget kell vetni az „urak és szolgák” rendszerének, amiben az a meghatározó, kinek van kék pipája, és kinek nincs. Egy kérdésre azt írta, a kamuprofilokat törölni fogják, de az általuk befizetett pénzt meg fogják tartani.

Musk, aki a szólásszabadság elkötelezettjének állítja be magát, tömeges létszámleépítésekkel kezdett, kirúgta a teljes emberi jogi csapatot is. Sokan attól tartanak, vissza akarja fogni a moderálást a Twitteren, ami annyira forró témává vált, hogy Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa is felszólította Muskot, kezelje kiemelten az emberi jogok kérdését.