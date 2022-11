A kínai koronavírus-korlátozások miatt késhetnek az új iPhone-ok

Jelentősen megnőhet az új Apple termékek gyártási ideje, a cég ugyanis bejelentette, hogy kínai összeszerelő gyára most jelentősen csökkentett kapacitással működik.

A kínai hatóságok a koronavírus miatt november 2-tól egy hétre lezárták azt a kerületet, ahol a Foxconn iPhone-gyára található.

„Ahogy a koronavírus-járvány során is tettük, most is a beszállítói láncunkban dolgozó munkavállalók egészségét és biztonságát helyezzük előtérbe” - áll az Apple közleményében. Az iPhone 14 Pro és iPhone 14 Pro Max modellek iránt továbbra is nagy a kereslet. Most azonban a korábban vártnál lassabb lesz a gyártás, és az ügyfeleknek többet kell várniuk az új termékek átvételére, írta a cég.

Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

A bejelentés valószínűleg csalódást fog okozni azoknak a befektetőknek, akik abban reménykedtek, hogy Kína a közeljövőben feloldja a koronavírus-korlátozásokat. A kínai tőzsdék pénteken meredeken emelkedtek a szabályozások megszüntetéséről szóló pletykák hatására, de a kínai vezetés vasárnap közölte, hogy „rendíthetetlenül” kitart a „zéró covid” stratégia mellett.

A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a világ második legnagyobb gazdasága küzd a korlátozások, az ingatlanpiaci visszaesés és a globális recesszió veszélye által támasztott kihívásokkal. A hétfőn közzétett kínai kereskedelmi adatok szerint októberben váratlanul csökkent a kínai import és export. Ez az első visszaesés 2020 májusa óta. A külföldi szállítások 0,3 százalékkal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest, ami szöges ellentétben áll a szeptemberi 5,7 százalékos növekedéssel.



Az ország vasárnap 5643 új fertőzést jelentett, ami hat hónapja a legmagasabb napi adat. Csengcsou, ahol a Foxconn gyár található, a közép-kínai Henan tartomány fővárosa, ahol mintegy 10 millió ember él. Hétfőn 3683 megbetegedést és 22 halálesetet regisztráltak.

REUTERS/Pichi Chuang

A gyáron belül is regisztráltak megbetegedéseket, több tízezer dolgozó október 7-e óta nem hagyhatta el az Apple legnagyobb kínai gyártelepét. A fáradt, frusztrált és éhes emberek a karantén feloldása után tömegesen menekülnek a csengcsoui gyárból.



A tajvani székhelyű Foxconn közölte, hogy együttműködnek a Henan tartományi kormánnyal „a járvány felszámolása és a termelés teljes kapacitással való mielőbbi visszaállítása érdekében.” A Foxconn, hivatalos nevén Hon Hai Precision Industry, az iPhone-szállítások 70 százalékát adja világszerte. (BBC)