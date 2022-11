Csak meg akartam pucolni egy banánt, erre kiderült, hogy tök hülye vagyok

Kérsz egy banánt? - kérdeztem vasárnap egy barátomtól. Azt felelte, köszöni, igen, így hát kivettem egyet a hűtőből, félig megpucoltam, és a kezébe nyomtam. Nem vette el azonnal, lefagyott pár másodpercre, majd megnyúlt képpel nyögte ki: úristen, te rosszul hámozod a banánt.

Egyáltalán nem értettem, miről beszél, hiszen nyilvánvalóan a száránál fogva bontottam ki, ahogy az logikus. Gondoltam én. Ő azonban kötötte az ebet a karóhoz, és tudományos magyarázattal mutatta be egy másik banánon, valójában hogyan kell megpucolni. Tehát nem úgy, ahogy én, hanem a másik végén, összecsippentve. Teljesen biztos voltam két dologban. Egy, hogy nekem van igazam. Kettő, hogy az interneten, a világ legfontosabb kérdéseit eldöntő helyen lement ez a vita már párszor - nem lehet, hogy mi vagyunk az elsők, akik összekülönböztek rajta.



Beírtam a Google-ba a kérdésem, és az első két találat az alábbi volt.

Tehát egy kép arról, hogy nagyon határozottan nem szabad úgy csinálni, ahogy én csinálom, és egy cikk, aminek az volt a címe, hogy „Még a majmok is tudják, hogyan kell megpucolni egy banánt”. Persze kicsit még reméltem, hogy lehet, hogy a majom is tudja, de úgy tudja, ahogy én, de nem, a majmok épp úgy bontják ki a banánt, ahogy a barátom, következésképpen én csináltam eddig rosszul.

Ami sokkal meglepőbb, hogy a témában született már cikk a Business Insideren (!), amelyből kiderül, a szerző szintén rosszul csinálta egész életében, de most segít az olvasón, és bizony képekkel, lépésről lépésre illusztrálja a helyes metódust.

Fotó: Képernyőfotó a Business Insider oldaláról

Nem tudtam leállni, így eljutottam a méltán fontos, a tudományos kérdéseket érthető, gyakran szórakoztató formában tálaló, sokszor kissé niche kérdéseket kitárgyaló IFLScience oldalára, ahol egész részletes írásra bukkantam. Ebből például kiderül, hogy a majmok egyébként nem annyira tudják ösztönösen, hogyan kell csinálni ezt a pucolás dolgot, hiszen a vadonban nem esznek banánt, de azért beraktak videókat, amikből kiderül: ha az emberektől kapják a déli gyümölcsöt, bizony ugyanúgy pucolják, mint a barátom.

(Különösen szórakoztató részlet, hogy a cikk alatt az alábbi disclaimerre bukkantam: „All «explainer» articles are confirmed by fact checkers to be correct at time of publishing.” Azaz minden magyarázó cikket tényellenőrzőkkel vizsgáltatnak át, hogy a publikálás idején mindenképp helytálló információkat tartalmazzon.)



Végső elkeseredésemben végül a talán legismertebb banántermelő és -forgalmazó cég, a Chiquita oldalát kerestem fel - hátha, gondoltam csüggedten. Na most itt tényleg van egy olyan rész, ami arról szól, hogyan pucoljuk meg a banánt. A címet olvasva (Hogyan bontsuk ki a banánt? Jó móka megpucolni!) a kedvem egyből jobb lett. Lehet, hogy rosszul csináltam eddig, de ha ezentúl jól csinálom, még mókás is lehet! Talán túlzásnak hangzik, de igaz: 7 pontba szedve magyarázza el a cég a helyes módszert, és annak előnyeit, ha úgy pucoljuk a banánt, mint a majmok. A cikk egyébként egy lefordíthatatlan, a témához képest szinte pimaszul jókedvű szóviccel zárul:



„Why did the banana go to the hospital?

Because it wasn’t peeling well.”

Ezen a ponton feladtam, és eldöntöttem, ezentúl helyesen pucolom a banánt. Lázadóbb kedvű olvasóinknak pedig ajánlom a témát kiveséző reddit fórumokat (nyilván vannak ilyenek is), ahol sokan vállalják, hogy ők a jövőben is rosszul fogják csinálni, lesz, ami lesz.