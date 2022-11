Gyanús fehér por volt egy borítékban, bezárták a republikánus kormányzójelölt irodáját

Kari Lake arizonai republikánus kormányzójelölt bezáratta a kampányirodáját, miután szombaton egy "gyanús fehér port" tartalmazó borítékot kaptak. A jelölt egyik munkatársa kinyitotta a borítékot, és most "orvosi felügyelet alatt áll" - közölte Colton Duncan kampányszóvivő.

Az FBI a virginiai laboratóriumában fogja elemezni a tárgyat. „Ez egyike volt annak a két borítéknak, amit a bűnüldöző szervek lefoglaltak és elküldtek a szakembereknek Quanticóba vizsgálatra, és várjuk a részleteket” - mondta Duncan.

Kari Lake republikánus kormányzójelölt november 5-én. Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

Bár Lake komolyan veszi a fenyegetést, Duncan szerint nem hagyja magát elriasztani. „Addig is tudniuk kell, hogy az elszántságunk még sosem volt ilyen nagy, és nem lehet minket megfélemlíteni. Továbbra is teljes gőzzel nyomulunk előre, hogy megnyerjük ezt a választást” - mondta a szóvivő

Katie Hobbs, Lake ellenfele és Arizona demokrata párti államtitkára elítélte az incidenst. „A Kari Lake kampányirodájában történt, bejelentett incidens hihetetlenül aggasztó, és hálás vagyok, hogy neki és munkatársainak nem esett bántódása” - nyilatkozta Hobbs. „A politikai erőszaknak, fenyegetésnek vagy megfélemlítésnek nincs helye a demokráciánkban. Határozottan elítélem a fenyegető viselkedést, ami Lake és munkatársai ellen irányult.”

A Lake irodáját behálózó eset a 2022-es félidős választások keddi napját övező politikai erőszakkal és általában a zavargásokkal kapcsolatos fokozott aggodalmak közepette történik. Paul Pelosit, Nancy Pelosi férjét október 28-án egy kalapácsos betörő megtámadta otthonában. A támadást a hatóságok politikai indíttatásúnak minősítették.

Júniusban Nicholas John Roske kaliforniai lakost letartóztatták Brett Kavanaugh amerikai legfelsőbb bírósági bíró marylandi otthona közelében, mert állítólag megpróbálta megölni a jogászt. Roske, aki ártatlannak vallotta magát, azt mondta egy rendőrnek, hogy dühös volt az akkori legfelsőbb bírósági véleménytervezet miatt, ami hatályon kívül helyezte a Roe kontra Wade ügyben hozott, mérföldkőnek számító szövetségi abortuszjogot.

A New York-i rendőrség október 27-én arra figyelmeztetett, hogy szélsőségesek politikai rendezvényeket és szavazóhelyiségeket vehetnek célba a keddi választások előtt. Egy New York-i szavazóhelyiséget vasárnap több órára lezártak egy bombariadó után, közölték a hatóságok. A fenyegetés a rendőrség szerint a helyszínnek otthont adó iskola, és nem a szavazóhelyiség ellen irányult, és nem is politikai indíttatású volt.

A november 8-i félidős választás a vártnál izgalmasabbnak ígérkezik. Bár a nyáron az abortusz korlátozása után nagyon megerősödtek a demokraták, a magas infláció és Joe Biden népszerűtlensége elerodálta az előnyüket, ezért a választás előtt hajszálnyival már a republikánusok állnak jobban, akik így a törvényhozás mindkét házában többségbe kerülhetnek. (The Guardian)