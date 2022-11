Baranyi Krisztina Fürjesnek: „Ön szerint mi a sajtó definíciója? Hogy fér ezzel össze, hogy kecskéket dugnak vagy engem?”

Emlékezetesre sikeredett a múlt pénteki reggel: Baranyi Krisztina az ATV Start című műsorának vendége volt, ahova elvileg azért hívták be, hogy a kerülettel kapcsolatos, aktuális újságírói kérdésekre válaszoljon. Viszont csak a stúdióban szembesült vele, hogy az egyik kérdező nem más, mint a Pesti Srácok újságírója, Szalai Szilárd. Ami ezután történt, már most médiatörténelem: Ferencváros polgármestere alapos leckét adott Szalainak - és nem mellesleg az ATV két műsorvezetőjének, Krug Emíliának és Kárász Róbertnek - arról, hogyan nem szabad asszisztálni a propagandatevékenységet folytató, magukat újságírónak nevező arcok káros, álságos tevékenységéhez.

„Kicsit kellemetlen helyzetbe hoztak engem, ugye én régóta hangoztatom, hogy propagandamédiának, ócska fizetett propagandistáknak soha nem nyilatkozom, úgyhogy most sem fogom ezt megtenni. Nem tudtam, hogy ön itt lesz, és ha tudom, akkor nem jövök el” - mondta Baranyi, és ez csak a kezdet volt.

Az esetnek természetesen volt visszahangja, és valamiért Fürjes Balázs is úgy érezte, meg kell szólalnia a témában. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár Facebook-oldalán védelmébe vette a szennyoldalt, többek közt azt írta, hogy „ne utasítsuk vissza, ha kritikusan kérdeznek minket, még ha esetleg ellenszenvvel is viseltetünk a kérdezővel szemben. Mert nem a kérdező személye, pártszimpátiája, hanem a hallgatóság, Magyarország polgárai számítanak. Ebben a konkrét esetben a Pesti Srácok olvasói és az ATV nézői. Minden politikai és véleménykülönbségükkel együtt”.

Ezek után érkezett a hír, hogy kedd este az ATV esti beszélgetős műsora, az Egyenes beszéd vendége lesz Baranyi és Fürjes, ahol részletesen kibeszélhetik az ügyet. Izgalmas felütés volt, hogy nem sokkal az élő adás előtt a IX. kerület polgármestere Facebook-oldalán megírta, azt tervezte, álláspontját egy, a Pesti Srácok műsorából a Partizánban kivágott, 30 másodperces videóval illusztrálja. Az Egyenes Beszéd szerkesztője azonban azt válaszolta, nem tudják bejátszani a szóban forgó részletet. Majd felhívta, hogy de, mégis be tudják, viszont erről értesítik Fürjes Balázst is. Baranyi ezt okézta, majd újra felhívták, hogy nem, mégsem játsszák be.

Spoiler: nem játszották be, Baranyi viszont lejátszotta a saját telefonján.

A beszélgetést vezető Szöllősi Györgyi azzal kezdte, hogy szerinte Baranyi és Fürjes újságírásról, propagandáról vitatkoznak, amire nem is lenne szükség normális esetben, majd a polgármestertől tudakolta, megkérdezte-e az inkriminált beszélgetés előtt, kik fogják kérdezni a műsorban, hiszen a propagandamédia arcai időről időre feltűnnek az ATV-n. Baranyi láthatóan kicsit meglepetten válaszolta, hogy igazából eszébe se jutott, de ezentúl figyelni fog erre, köszöni a javaslatot. Csak hát nem is feltételezte, hogy megjelenhet az ATV-ben egy ilyen ember.

Fürjes Balázs végig atyáskodó hangon szólt a polgármesterhez. Azzal kezdte, egyetért „a szerkesztő asszonnyal”, ugyanis a politikust megilleti a hallgatás joga, aztán a szavazók majd megítélik, mi a véleményük. „A zsűrizés a mi szakmánkban nem a mi dolgunk” - mondta, utalva arra, hogy Baranyi kimondta, egy szennylap munkatársát nem tudja komolyan venni, és nem szeretne vele beszélni. Fürjes szerint rossz út, ha egy politikus felsőbbrendűség alapján dönti el, hogy ki a jó, kóser újságíró.

Szöllősi Györgyi ezen a ponton bedobta, hogy Orbán Viktor is többször kimondta, hogy nem nyilatkozik olyan újságoknak, amelyek szerinte álhíreket terjesztenek, mire azt felelte: Orbánnál gyakrabban és mélyebben tájékoztatást a sajtónak politikus nem ad.

Ezután került szóba a videó, amit végül a szerkesztők nem engedtek adásba. A műsorvezető szerint azért, mert alaptétel, hogy obszcén dolgokat nem játszanak le. A szóban forgó felvételen A politikai hobbista műsorában azt tárgyalják ki, hogy

Baranyi se nem okos, se nem túl szép. Inkább dugnának kecskékkel, mert azt utána legalább meg lehet enni.

A felvétel lejátszása után Baranyi megjegyzi, ezek az emberek NER-oligarchák pénzéből készítenek műsorokat, és azért szeretné, ha megnéznék az emberek ezt a részletet, mert ez akkor készült, amikor ezek az emberek arról diskurálnak, hogy ő polgármester lett. Nem az új vezetésről beszélnek, hanem arról, hogy megbasznák-e.

„Megkérem, hogy segítsen eldönteni, hogy ezek újságírók vagy sem" - mondta Baranyi Fürjesnek.

Ezután az ATV műsorvezetője és Fürjes is elhatárolódott a videóban elhangzottaktól.

Baranyi viszont rákérdezett Fürjesnél: arról beszélnek, hogy inkább egy kecskét dugnának meg, mint engem, mert azt utána meg lehet enni. Ön szerint ezeknek az újságíróknak válaszolnom kellene?

Fürjes szerint a közszereplőknek többet kell tűrniük, így nem lehet kirekeszteni ezeket az „újságírókat”, és a megnyert sajtóperek a propagandamédia ellen csak azt mutatják, milyen jól működik a jogállam Magyarországon. Ugyanakkor „hallatlan” az empátiája Baranyi felé, ez az egész az ő ízlésébe nem fér bele.