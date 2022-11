Cserben hagyva AMA – Juditnak akartunk emléket állítani

Múlt héten tartottunk egy élő online Kérdezz bármit – Ask me anything eseményt a 444.hu zárt Facebook-csoportjában, a 444 Közértben, ahol a Cserben hagyva podcastsorozat készítői, valamint megszólalói, Kovács Szilárd, Judit testvére és Gál András ügyvéd válaszolt a nézők kérdéseire. Ezt az adást most podcast és videós formában is elérhetővé tesszük mindenki számára.

Az adásban vendégeinkkel arról beszélgettünk, mit mondott el Szilárdnak és Andrásnak a darnózseli gyilkos ügye a magyar igazságszolgáltatás működéséről, milyen tanulságai lehetnek a történetnek, és az is kiderül, miért nem volt több szó a sorozatban Judit és János gyerekeiről.

A Cserben hagyva sorozat mind a négy adása, illetve az extra adások is elérhetők a podcastoldalakon és itt a 444-en, ezen a linken pedig az egész sorozatot egyben meg lehet hallgatni.