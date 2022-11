Úgy tűnik, mégsem kerül NER-közelbe Horvátország legnagyobb vállalata

A szankciók miatt az orosz Sberbank áprilisban a Jellinek Dániel tulajdonában álló Indotek Csoportnak adta volna el az 50 ezer munkavállalót foglalkoztató horvát Fortenova vállalatban meglévő 43 százalékos részesedését. Csakhogy a szankciók miatt ehhez az adott tagállam engedélyére lett volna szükség, a horvát vezetés pedig nem volt oda az ötletért, hogy a magyar miniszterelnök vejével üzletelő Jellinekhez kerüljön a stratégiai fontosságú vállalat.

Ezért miközben az Indotektől kiegészítést kértek, horvát nyugdíjalapok is bejelentkeztek az üzletre. Végül az oroszok egy egyesült arab emírségekbeli befektetőnek adták el a részesedésüket. Jellinek Dániel most a 24.hu-nak azt mondta, 1,5-2 hónapja érzékelték, hogy a horvátok a helyi nyugdíjalapok befektetését preferálnák a cégbe az Indotek helyett. Ugyanakkor az arab befektető megjelenése után is változatlanul érdeklődnek a Fortenova iránt, elmondása szerint folyamatosan tárgyalnak az ügyletről.

Horvát beszámolók alapján a 24.hu is megjegyzi, a horvát hatóságok még arra sem adtak ki engedélyt, hogy az araboknak adják el. Ha pedig engedély nélkül történt a tulajdonosváltás, akkor a szankciók miatt érvénytelen az ügylet.

A Fortenova három alaptevékenysége a kis- és nagykereskedelem, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság. Több mint 30 millió fogyasztót szolgál ki nyolc délkelet-európai piacon. A cégcsoportba tartozik a horvát Konzum kiskereskedelmi üzletlánc is.