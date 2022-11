A Meta elbocsátja több mint 11 ezer munkatársát

Szerda komoly fordulópont a Facebook, illetve most már a Meta történetében. Amióta Mark Zuckerberg 2004-ben megalapította, a vállalat mostanáig folyamatosan vette fel az új munkatársakat, szeptember végén már 87314 embert foglalkoztattak. Szerdán azonban több mint 11 ezer munkatársuk, vagyis a teljes dolgozói létszám 13 százalékának elbocsátását jelentették be.

Egyben azt is, hogy 2023 második negyedévéig felvételi tilalmat rendeltek el.

"Elszámoltathatóságot szeretnék vállalni ezekért a döntésekért, és azért, hogy miért jutottunk ide. Tudom, hogy ez mindenkinek nehéz, különösen sajnálom azokat, akiket érint" - közölte Mark Zuckerberg a leépítések bejelentése után. A leépítésekről döntő igazgatótanácsi ülés két résztvevője szerint Zuckerberg azzal indokolta a lépést, hogy a vállalat túl gyorsan növekedett, írta a New York Times.

A lap beszámolója szerint a Meta idén pénzügyi gondokkal küzd, ahogy próbál új területekre betörni - az új terület lényegében Mark Zuckerberg legújabb kattanása, a Metaverzum, ahol most már lába is lehet az avataroknak, amivel Zuckerberg külön reklámszpotban is elbüszkélkedett. Ezt a gondolatot érdemes alaposan megrágni, tehát: A világ egyik leggazdagabb embere külön reklámszpotban maga lelkendezett azon, hogy virtuális univerzumában a felhasználók eredendően humanoid jellegű avatarjainak most már lába is lesz.