Egyetlen nap alatt zuhant a mélybe a kriptovilág legismertebb arca, 15 milliárd dolláros vagyona is odalett

Gyakorlatilag pillanatok alatt omlott össze a közelmúlt egyik legismertebb kriptoszereplőjének, Sam Bankman-Friednek (vagy SBF-nek, ahogy mindenfelé emlegetették) a birodalma: az egyik legjelentősebb kriptokereskedői felületet, az FTX-et tulajdonló Bankman-Fried kedden jelentette be, hogy szektorbeli riválisa, a Binance vásárolhatja fel a kriptotőzsdét.

Ez egyrészt a kriptokereskedés jelentős mértékű további koncentrálódását jelentheti, másrészt a közelmúlt egyik legismertebb, legtöbbet szereplő kriptós vezetőjének teljes bukását. A lehetséges felvásárlás tényét megerősítette a Binance vezetője, a kínai születésű, kanadai Changpeng „CZ” Zhao is, aki Twitteren arról írt, hogy az FTX kérte a segítségüket, és hozzátette azt is, hogy az FTX jelentős likviditási gondokkal küzd.

A hír, hogy az egyik legjelentősebb szereplő bajban van, és épp a legnagyobb riválisa vásárolhatja fel, alapjaiban rázta meg az eleve hányatott időszakát élő kriptokereskedési piacot, a Bitcoin kedden volt, hogy 14 százalékot esett a Financial Times összesítése szerint.

Az FTX piaci értéke az év elején még 32 milliárd dollár volt, és olyan jelentős befektetők szálltak be a cégbe, mint a BlackRock, a SoftBank vagy a kanadai Ontario állam nyugdíjalapja. A jelentős befektetéseket segíthetette, hogy a sokszor a pénzügyi szektor által is kaotikusnak és vadnyugatinak tartott kriptopiacon az FTX számított az egyik legmegbízhatóbbnak és legstabilabbnak gondolt szereplőnek, és az alapító Bankman-Fried nagyon tehetséges, de jelentős ambíciói ellenére kellően földhöz ragadt vezetőnek tűnt, aki egyszerre érti a kriptovilágot, de közben tud politikusokkal és üzletemberekkel is tárgyalni.

Az elmúlt évben a nagy hajáról és a „laza” öltözködéséről ismert Bankman-Fried lett a kriptopiac egyik legtöbbet szereplő arca. Konferenciák során adott elő, és mint a brit gazdasági lap cikke felidézi, többek között Bill Clinton és Tony Blair is kérdezgette nyilvános rendezvényeken a kriptoeszközök mibenlétéről. Közben agresszívan terjeszkedett, bahamai székhelyű cégeivel legutóbb a Robinhood nevű kereskedőapp mögött álló vállalkozásba vásárolta be magát. Hogy milyen magasról zuhant ekkorát, jelzi, hogy tavaly még arról beszélt, az FTX akár akkorára is nőhet, hogy egy napon felvásárolja a Goldman Sachst.

Sam Bankman-Fried idén júniusban Fotó: CRAIG BARRITT/Getty Images via AFP

Bankman-Fried jelentős vagyonra is szert tett, ezt a kriptoeszközök árfolyamának csúcsán 26 milliárd dollárosra becsülték, amiből több milliót adományozott demokrata politikusok kampányára, és azt ígérte, hogy egy nap a teljes vagyonát politikai célokra és jótékonysági projektekre adja át. De a Bloomberg friss összeállítása szerint erre jó eséllyel erre nem lesz lehetősége, mivel a pár napja még 15,6 milliárd dollárosra becsült vagyona pillanatok alatt olvadt el: a lap úgy számolt, hogy jó, ha egymilliárd dollárnyi eszköze maradt szerdára. Azaz 24 nap alatt a vagyona 94 százalékát vesztette el, amihez hasonlót sosem jegyzett fel a Bloomberg.

Bukásának nagy nyertese legnagyobb riválisa, a Binance mögött álló Zhao lehet. A két kriptotőzsdetulaj az elmúlt években heves verbális csatákat vívott egymással, de úgy fest, hogy Zhao került ki győztesen, sőt, jó eséllyel köze is van az FTX bedőléséhez: a Binance a hét végén jelentette be, hogy ki akarja venni az FTX tokenjében, az FTT-ben lévő kinnlévőségeit, mivel aggódnak a kereskedőfelület pénzügyi stabilitása miatt. Ez pont olyan típusú üzenet volt, ami alkalmas volt megrángatni a piacot, és sokan menekülni kezdtek az FTT-től. Bár Bankman-Fried folyamatosan azt kommunikálta, hogy van fedezetük minden felhasználót kifizetni, keddre világossá vált, hogy vége a dalnak.

Az összeomlás kronológiája

Ezen a ponton talán érdemes részletesebben is felidézni a történteket: múlt szerdán a kriptopiacra szakosodott CoinDesk megírta, hogy a szintén Bankman-Fried által alapított kriptobefektetési vállalat, az Alameda 14,6 milliárdos eszközállományából 5,8 milliárd dollárnyi eszköz FTT-ben, azaz a Bankman-Fried által igazgatott tőzsde által kiadott tokenben van.

Ez önmagában jelenős hír volt, hiszen kiderült, hogy a kriptopiacon komoly összegeket megmozgató kereskedőcég eszközállományának jelentős része egy olyan eszközhöz van kötve, melynek értéke épp e piac teljesítményétől függ, és kifejezetten aggályosnak tűnt, hogy a kereskedés felülete és eszköze ennyire egymásba folyik, ráadásul erős személyi összefonódásokkal.

A megjelent hírekre válaszul vasárnap reggel Zhao közölte, hogy a Binance felszámolja az FTT-ben lévő állományát, amire a token értéke azonnal 80 százalékot zuhant. A Binance igazgatójának döntése végzetesnek bizonyult az FTX szempontjából, és bár világos, hogy a legnagyobb riválisukat végezték ki ezzel, az Alamedával kapcsolatos hírek megjelenése után Zhao könnyedén védekezhet azzal, hogy ő csak a saját érdekeltségeit védte.

A kínai születésű, de kanadai CZ Fotó: ERIC PIERMONT/AFP

Bankman-Fried hétfőn azt közölte, hogy egy versenytársuk hamis pletykák terjesztésével vadászik rájuk, de hozzátette azt is, hogy nagyon szívesen dolgozna együtt Zhaóval közösen a kripto-ökoszisztéma érdekében.

Az Alameda vezérigazgatója, Caroline Ellison ezután közölte, készek felvásárolni az FTT-ket mindenkitől a hétfő éjszakai, 22 dollár/FTT árfolyamon, de ez sem nyugtatta meg a befektetőket. Egyre többen kezdték eladni az FTT-jüket, ami a token értékének további zuhanásához vezetett. SBF egy belső üzenetéből tudni, hogy míg korábban naponta átlagosan 10 millió dolláros értékben történtek eladások, most három nap alatt hatmilliárd dollár értékben adtak el a felhasználók FTT-ket. Kedd délelőtt az FTX egy időre kénytelen volt felfüggeszteni a kifizetéseket, ennek hatására az árfolyam még tovább esett, egészen az ötdolláros szintre.

Innen már nem volt visszaút, Bankman-Fried bejelentette, hogy eladják a céget, míg CZ nyilván elégedetten twittelhette, hogy két nagy leckéje van a történetnek:

1. Soha ne használd az általad teremtett tokent fedezetként.

2. Ne vegyél fel hitelt, ha kriptoüzletet vezetsz. Ne használd a tőkét „hatékonyan”, legyen nagy fedezeted.

Mi jön most? Ki tudja!

Ha valóban végbemegy a tranzakció, melynek részleteiről eddig nem sokat tudni, az hatalmas mértékű konszolidációt jelent majd a piacon, a Binance messze kiemelkedő szereplője lesz a kriptoeszközök kereskedésének. Ilan Solot, a digitális eszközökkel foglalkozó Marex Solutions vezetője ezzel kapcsolatban azt mondta a Financial Timesnak, hogy így Zhao lesz a leghatalmasabb szereplő a kripto világában, és innentől sokkal fontosabb lesz, hogy ő mit gondol a kripto jövőjéről, hiszen megnő a súlya annak, hogy miről tárgyal mondjuk politikusokkal vagy szabályzó hatóságokkal.

Azt is látni, hogy a mindössze 30 éves, a pénzügyi világ csodagyerekének is nevezett Sam Bankman-Fried kitüntetett státusza is odalesz: a Bloomberg cikke szerint az FTX épp azért volt annyira felkapott, mert végig úgy festett, mintha felette állna a kriptopiacra jellemző kapkodós-startupos hangulatnak, és komoly cég lenne, kiszámítható tervekkel és működéssel. Ehhez képest a tény, hogy pár nap alatt bedőlt az egész, ismét aláhúzta, hogy mennyire ingatag lábakon áll az egész kriptovilág. Ezt hangsúlyozta Zhao is, aki a Binance alkalmazottainak a kiszivárgott hírek szerint arról beszélt, hogy az FTX felvásárlása nem győzelem számukra, és hogy az FTX sztorija súlyosan károsította a kriptoiparba vetett bizalmat.

A következő hetekben rengeteg részlet derülhet ki az FTX működéséről, és alighanem befektetői oldalról is súlyos csontvázak kerülhetnek elő. Ráadásul mivel az egész kriptovilág rendkívül szorosan fonódik össze, az FTX válsága simán magával ránthat másokat is. Bankman-Fried az általa alapított Alamedán keresztül kifejezetten aktívan helyezett ki hiteleket a kriptoszektorba, és most hirtelen égető kérdés lett, hogy ezek mögött milyen fedezet lehetett, és kik az érintett szereplők a szektorban. Arról egyelőre nem esett szó, hogy mi lesz az Alameda sorsa, a felvásárlási tervek egyelőre csak az FTX-et érintik.

Az FTX bedőlése a kriptovilág stabilitásával kapcsolatban is súlyos kérdéseket vet fel: az már kiderült: a virtuális eszközök támogatóinak egyik legfőbb érve, hogy a kriptovaluták infláció- és recesszióállók, nem vált be, a globális gazdasági problémák érzékenyen érintették a kriptoeszközöket is. A Bitcoin és a többi eszköz egész éves kálváriáját főleg a terra és luna tokenek májusi összeomlása erősítette fel, amiről részletesen is írtunk. Amerikai szakértők szerint mindenesetre az újabb összeomlás még hevesebb hatósági szigort vonhat a kriptopiac egészére, és még inkább meg fogja hozni a politikusok kedvét az erőteljesebb szabályozáshoz.

Csakhogy az éppen most hatalmasat bukó Bankman-Fried volt a befolyásos kriptovezetők közül leginkább szabályozáspárti, míg a szektor libertáriánusabb szereplői régóta rossz szemmel nézték, ahogy SBF és a washingtoni politikusok egyeztetnek egymással a kriptopiacok szabályozásáról. A Financial Times gyorselemzése szerint az elmúlt néhány nap komoly csapást jelent azok számára, akik abban bíztak, hogy a kriptopiacokat könnyedén lehet majd a mainstream pénzügyi rendszerbe integrálni.