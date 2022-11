G7: Ötven százalék felett az élelmiszerek drágulása

Három éve minden hónap végén több boltláncban is összeírja a G7 ugyanannak a 42 alapvető élelmiszernek az árát, így tettek most is, és ennek köszönhetően írják azt, hogy az élelmiszerek drágulása már ötven százalék feletti.

Azt írják, a legolcsóbb félbarna kenyér kilója ma már 599 forint, tavaly ilyenkor pont feleennyi, 299 volt – két éve pedig 249 –, vagyis ezek alapján az éves kenyérinfláció 100 százalékos. De mivel nem ugrott meg mindennek ugyanannyira az ára, a G7 szerint az átlagok és az ő adataik alapján számolt éves infláció az élelmiszereket tekintve jelenleg 54,3 százalék. Ugyanazokért egy éve még 16,6-17,4 ezer forintot fizettek, most pedig már 24,7-28,7 ezer forintot.