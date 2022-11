Két hét után lemondott egy brit miniszter, aki azt mondta egy kollégájának, vágja el a torkát

Két héttel az új brit kormány megalakulása után lemondott Gavin Williamson kabinetminiszter az „etikátlan és erkölcstelen” magatartása miatt. A Twitteren közzétett lemondólevelében úgy fogalmazott, hogy a viselkedésével kapcsolatos állítások „zavaró tényezővé” váltak, de tisztázni fogja magát.

A zavaró tényező ebben az esetben a Guardian szerint az volt, hogy Williamson védelmi miniszterként azt mondta egy magas rangú köztisztviselőnek, hogy „vágja el a torkát”. Ez a kolléga pedig ezután panaszt tett, amivel, ahogy a cikk is írja, nyomást gyakorolt Rishi Sunak új brit miniszterelnökre a Williamson kinevezéséről szóló döntése miatt. A panasz szerint Williamson „etikátlanul és erkölcstelenül” viselkedett, és befolyásosságával fenyegette a képviselőket.

Gavin Williamson Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Lemondólevelében Williamson azt írta, úgy döntött, hogy „visszavonul a kormányzástól”, amíg lefolytatják vele szemben a panaszeljárást, a végén pedig úgy fogalmazott, „tisztázni fogja” a nevét.

Sunak a lemondólevélre küldött válaszában azt írta, „nagy szomorúsággal” fogadta a lemondást, és megköszönte politikai szövetségesének „személyes támogatását és hűségét”.

Williamson egyénként már korábban is távozni kényszerült a kabinetből Theresa May és Boris Johnson ideje alatt is, illetve előfordult, káromkodással teli üzeneteket küldött Wendy Morton volt főügyésznek, amiért nem hívták meg a királynő temetésére. (Guardian)