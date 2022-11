Az iráni kormányellenes tüntetések nyolcadik hete tartanak, annak ellenére, hogy a biztonsági erők rendszeresen lecsapnak a demonstrálókra. Emberi jogi aktivisták szerint eddig legalább 321 embert öltek meg és 14 800-at vettek őrizetbe. Egy húszas éveiben járó nő, aki részt vett a tüntetésekben, majd egy hetet töltött börtönben, ahonnan nemrég óvadék ellenében szabadult, arról számolt be a BBC munkatársának, hogy fizikai és lelki terrornak, valamint egyéb bántalmazásnak volt tanúja.



„Kiengedtek a börtönből, de úgy érzem, még mindig meg vagyok bilincselve. Hallottam történeteket arról, hogy embereket letartóztatnak és megkínoznak, de egészen más, amikor az ember a saját szemével látja az ilyesmit. Úgy érzem, hogy felrobbanok a dühtől, hiszen nem tehetek semmit azokért, akik még mindig börtönben vannak. Csak szeretném mindezt nyilvánosságra hozni.” A BBC-nek adott nyilatkozatában a nő beszámolt arról, hogy őt magát is megverték, miközben a vele együtt fogva tartottak között voltak 15 éves lányok is. A betegektől a börtönőrök megtagadták az egészségügyi ellátást, pedig a rabok között volt epilepsziában szenvedő és rákos is, aki orvosi papírokkal tudta bizonyítani, hogy ellátásra szorulna.

„Amikor egy másik nő rohamot kapott, az őrök csak vállat vontak, mondván, ha meghal, az azt jelenti, hogy egy szeméttel kevesebb lesz a földön. A nő epilepsziában szenvedett, de az őrök megtagadták tőle a gyógyszeres kezelést.” A börtönben töltött ideje alatt a nő tanúja volt annak, hogy egy 20 év körüli férfit, akit vele egy időben tartóztattak le, a biztonsági erők brutálisan megvertek. Botokkal ütötték a fejét, attól félt, hogy ott helyben meghal, ezért megadta a nevét és a szülei címét a bent lévőknek, hogy beszámolhassanak élete utolsó pillanatairól.

Irániak gyülekeznek Siráz városában, 2022. október 28-án Fotó: -/AFP

Más alkalommal fiatal férfiakat vittek a szomszédos cellába, akiket verni kezdtek. A nő szerint a verés hangját és a sikolyokat is hallani lehetett, amitől a cellájában lévők pánikba estek. A BBC-nek azt is elmondta, a letartóztatásban a bizonytalanság volt a legfélelmetesebb, az, hogy nem tudhatta, mi fog vele történni, folyamatosan hazudtak neki, minden az ügyét kezelő tiszt szeszélyeitől függött. Ehhez azt is hozzátette, hogy sok tiltakozó nem tudja megfizetni a bírók által követelt magas óvadékot, ami azt jelenti, hogy a börtönben ragadnak.