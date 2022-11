Kikapott Pennsylvaniában a trumpista tévédoktor, Dr. Oz

Komoly lépést tettek a demokraták hajszálvékony szenátusi többségük megtartása érdekében: jelöltjük, John Fetterman nyerte a szenátorválasztást Pennsylvaniában.

Dr. Mehmet Oz a választás estéjén még ünnepelt, de végül elbukta a szenátorválasztást Pennsylvaniában. Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Pennsylvania hagyományosan ingaállam, márpedig ezekben a félidős választásokon nem az elnök pártjának áll a zászló. Idén azonban esélyük volt a győzelemre, mert a republikánus előválasztást, nem kis részben Donald Trump támogatásának köszönhetően egy ellentmondásos figura, a tévécelebdoktor Dr. Mehmet Oz nyerte. Oz ugyan tényleg orvos, de inkább tekinthető celebnek. Népszerű, a szappanoperák hagyományos műsorsávjában sugárzott showjában tudományosan nagyon is megkérdőjelezhető tanácsokat szokott adni, mindenki jobban teszi, ha inkább nem hallgat rá.

Oz annyira megosztó figura volt, hogy még ebben a választási évben, amikor a demokraták esélyeit Joe Biden népszerűtlensége mellett még az évtizedek óta nem látott infláció is rontotta, Pennsylvaniában mégis az ő jelöltjük, John Fetterman volt a favorit egészen a kampányhajráig. De mert májusban sztrókot kapott - amibe kis híján belehalt -, a kampány utolsó heteiben már leginkább azt kellett bizonygatnia, hogy egészségi állapota egyáltalán alkalmassá teszi-e az állam képviseletére.

Végül, ha szűk többséggel is, de nyerni tudott. Pennsylvania volt az egyik állam, amin a demokraták hajszálnyi szenátusi többsége múlhatott. A republikánusoknak így most abban kell bízniuk, hogy Nevadában győzni tud a jelöltjük - de a részeredmények ott sem nekik kedveznek, ahogy a jelen állás szerint Georgiában se tud nyerni jelöltjük - bár ott a jelen állás szerint nem is most fog eldőlni a választás, mert úgy tűnik, hogy egyik jelölt se szerzi meg a szavazatok abszolút többségét. De ha a republikánusok nem tudnak nyerni Nevadában, akkor Georgián már csak az múlik, hogy a szenátusban 50:50 lesz-e a végeredmény, vagy a demokratáknak két fős többségük lesz. A szenátus megtartása hatalmas eredmény lenne a demokratáknak, és nagyban megkönnyítené Joe Biden dolgát elnöki ciklusa hátralevő két évében.