Mégis meghosszabbítaná a kormány Paks 1 üzemidejét

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a benyújtója, és Palkovics László technológiai miniszter az előadója annak a határozat-tervezetnek, amiről a napokban kezd tárgyalni a parlament, és a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról szól. Vagyis Paks 1 blokkjait a 30-as években sem zárnák be.

Amikor 2014 elején a kormány aláírta az oroszokkal a Paks 2 építéséről szóló szerződést, már voltak szakemberek, akik azt mondták, hogy kár volt ennyire rohanni. A kormány ugyanis tender nélkül döntött az orosz technológia és hitel mellett, ami miatt az Európai Bizottság évekig vizsgálta a szerződéseket, és végül csak korlátozásokkal hagyta jóvá azokat. Többen is felvetették, hogy Paks 1 blokkjai kibírtak volna annyi időt, hogy tendert írjanak ki, hogy az ajánlatokat össze lehessen hasonlítani és a legjobbat választani.

A 2014-es sietség ráadásul utólag sem tűnik nagyon előrelátó döntésnek, hiszen Paks 2 engedélyeztetése azóta sem fejeződött be, az érdemi munkálatok még el se kezdődtek. Mint azóta kiderült, a Roszatom Paksra szánt reaktorai még a tervezőasztalon sem voltak készen, és a mai napig vár hozzá pontosításokat, kiegészítéseket az Országos Atomenergia Hivatal.

Ráadásul az EU-ban egyre határozottabb tervek készülnek az orosz nukleáris ipar szankcionálására. Ezt ugyan a magyar kormány a mostani állítása szerint megvétózná, de azért nem teljesen irreális azt feltételezni, hogy a Roszatom a tervezett létesítményt sosem építi már meg Pakson.

Áramra viszont szükség lesz, és a magyar kormány eddig mindent egy lapra feltéve, főleg Paks 2-től várta a 30-as évekre az áramot. Szélerőműveket több mint tíz éve nem lehet építeni Magyarországon, a napenergia terjedését pedig éppen most lassították le.

A Paksi Atomerőmű négyes reaktorának vezérlőterme. Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Az új határozati javaslat szerint a képviselők tudomásul vennék, hogy a kormány Paks 1 blokkjait tovább engedheti működni, mint a hatályos rendelkezések szerint lehetne.

A négy blokkot 1982 és 1987 között adták át, 30 év szavatossággal. Vagyis az eredeti terv szerint már be kellett volna őket zárni, de az üzemidőt egyszer már 20 évvel meghosszabbították. Ennek lehetőségéről még 2005-ben döntött a parlament, így a mostani állás szerint 2032-ben kellene bezárni az első és 2037-ben az utolsó, negyedik blokkot. A mostani határozati javaslathoz fűzött indoklás szerint további 10, de alaposabb felújítások esetén akár még 20 évvel is meghosszabbítható lenne a blokkok élettartama, azaz csak a 40-es vagy 50-es években kellene végleg lakatot tenni rájuk. Az indoklás egyébként kitér arra is, hogy az orosz gázról való leszakadást is segíthetné Paks 1 meghosszabbított működése.

A kormány javaslata azért is érdekes, mert az MSZP többször is felvetette már a parlamentben az üzemidő meghosszabbításának lehetőségét, azonban a javaslatot az Orbán-kormány eddig minden esetben visszautasította. Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető 2018-ban és 2019-ben is rákérdezett erre, de előbb Fónagy János, majd utóbb Cseresnyés Péter államtitkár is azzal utasította vissza, hogy "a hatályos jogszabályok erre nem adnak lehetőséget". Ami természetesen igaz volt, de éppen a most benyújtott határozati javaslaton látszik, hogy ez csak kormányzati szándék kérdése. Hiszen úgy tűnik, hamarosan már lehetőséget adnak erre a jogszabályok.