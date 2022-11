Nem megfelelően előzte meg a terrorizmusfinanszírozást és a pénzmosást a Takarékbank

Hiányosságokat tárt fel a Magyar Nemzeti Bank vizsgálata a Takarékbank pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységében, ezért 42 millió forintos bírságot szabott ki. Az MNB közleménye szerint a célvizsgálatot hivatalból folytatták, 2018. július 1-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakban vizsgálták a bank tevékenységét.

A legsúlyosabb hiányosságokat a hitelintézet szűrőrendszerének működtetésében azonosította, a bank nem minden esetben alkalmazta ezeket a szűrőket, a riasztásokat pedig nem dolgozta fel határidőn belül.

A szűrőrendszerre vonatkozó belső eljárásrendben is hiányosságokat tapasztaltak, az nem felelt meg a jogszabályban előírt tartalmi követelményeknek. Azt is megállapították, hogy a bank több, pénzmosásgyanús tranzakció esetében is elmulasztotta a bejelentési és ismételt bejelentési kötelezettségét az illetékes hatóság felé.

Az MNB közleményében külön kifejtette, hogy a pénzmosás esetén a bejelentési kötelezettség haladéktalansága nem teljesül, vagy elmarad az ismételt bejelentés, netán a szolgáltató egyáltalán nem tesz bejelentést, akkor a hatóság nem értesül megfelelő időben a pénzmosás- vagy terrorfinanszírozás-gyanús tranzakciókról, ez pedig veszélyezteti a hatékony fellépést.