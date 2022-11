Szlovák külügyminiszter: A magyar kormány érvei mintha a Kreml kézikönyvéből származnának

Rastislav Káčer, Szlovákia szeptemberben kinevezett új külügyminisztere a Denník N-nek adott interjújában beszélt arról, hogy szerinte „teljesen elhibázott” a magyar kormány kampánya, miszerint azt állítják, hogy a szankciók jobban ártanak Európának, mint Oroszországnak, és azok nélkül az infláció is enyhülne.

„Ezek az érvek mintha a Kreml kézikönyvéből származnának. Az érvek, amelyeket a magyar kormánytól hallunk, gyakran megegyeznek azokkal, amelyeket a Kreml propagandája használ az információs háborújában. Én ezt nem értem. Ezek a szankciók semmiképpen sem károsabbak Európa számára. Egyesek még azt is mondják, hogy Oroszországnak segítenek – ha ez igaz lenne, Oroszország nem lázadozna ellenük. Magyarország ezzel a nézettel egyedül van az Európai Unióban, és teljesen elszigetelődött a többi nyugati szövetségesétől.” Káčer arról is beszélt, hogy a V4-eken belül nem „Magyarország Oroszországhoz való viszonya” az egyetlen probléma. „A probléma már akkor felmerült, amikor Magyarország 2014 körül elkezdte a V4-eket egyfajta politikai eszközként használni az Európai Unión belül” – mondta a szlovák külügyminiszter, felidézve azt, hogy „a magyar elnökségnek volt egy videója is arról, hogy mi mennyire különlegesek vagyunk”.

Állítása szerint ő már akkor is azt mondta, hogy a V4-ek elsősorban az Európai Unió részei. „Már akkor is kezdtük nehezményezni, hogy a V4-eket a másság szigeteként ábrázolták Európában.”

Szerinte „ma az Ukrajnához való viszonyulás az erősen megosztó elem”, amihez hozzátette, hogy „Magyarország azonban már a háború előtt is másképp viszonyult Ukrajnához; a NATO-n belül az egyetlen olyan ország volt, amely szisztematikusan blokkolta a párbeszédet Ukrajnával”.

Káčer szerint „ma nincs erős, nagy V4-es stratégiai politika, de sok más dolog van, amin a V4-ek dolgoznak”, vagyis „nem igaz, hogy a V4 megszűnt volna működni”.