Több egyetemi kollégium hetekre bezár a télen

Több egyetemen teljesen átírták a vizsgaidőszak rendjét az elszállt rezsiköltségek miatt – írja az Eduline. A cikk szerint ez ELTE-n például előre hozzák a tavaszi szünetet, azt február 20. és 25. között tartják meg, a vizsgaidőszak pedig egy héttel tovább, december 19-től február 11-ig tart. A kollégiumokat nem zárják be, de a vizsgákat nem a tanszékeken tartják, hanem olyan helyen, ahol van fűtés. Például a kollégiumokban.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az őszi és a tavaszi szünet is elmarad, az egyetem december 19. és január 9. között zárva lesz.

A Szegedi Tudományegyetemen pedig, ahol a korábbi 2,5 milliárd forintról jövőre 18 milliárdra ugranak az energiaköltségek, kéthetes igazgatási szünetet és egyhetes téli bezárást rendeltek el decemberre-januárra. Itt a kollégiumok sem működnek majd, a hallgatóknak legkésőbb december 16-án el kell hagyniuk az épületet, és legkorábban január 8-án délután költözhetnek vissza. Azoknak, akik a szünet idejére sem tudnak hazamenni, négy épületben biztosítanak helyet. Hasonlóan döntöttek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is, de ott a kollégiumok többsége majdnem két hónapig zárva lesz, december 17-e és február 11-e között nem tartózkodhatnak bent a hallgatók. Persze lesz kivétel, két épület ebben az időszakban is nyitva tart, viszont december 19-e és január 9-e között az egyetemi épületek zömét nem lehet majd használni. Igazgatási szünetet rendeltek az Óbudai Egyetemen is, ahol a tavaszki félév csak február 20. után kezdődik.

Eddig egyedül csak a Dunaújvárosi Egyetem állt át az online oktatásra, a Miskolci Egyetemen pedig csak a levelező tagozatosok tértek át online oktatásra október elején.