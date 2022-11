Elszabadult pokolként jellemzik a kriptopiacokat, miután kiderült, hogy riválisa mégsem vásárolja fel az FTX-et

Egyetlen napot sem élt meg a közelmúlt egyik legjelentősebb kriptoüzlete, miután a legnagyobb kriptotőzsde, a Binance közölte, hogy mégsem vásárolja fel a komoly válságba került riválisát, az FTX-et.

Szerdán mi is írtunk arról, hogy alaposan megrázta a kriptopiacokat, ahogy a legismertebb amerikai kriptovállalkozó, Sam Bankman-Fried birodalma pár nap alatt összeomlott. Akkor úgy nézett ki, hogy a bajba került FTX-et felvásárolhatja a Binance, de aztán estére a vállalat közölte, hogy elkezdték átvilágítani a riválisukat, és inkább elállnak az üzlettől. Indokként hozták fel azt is, hogy az amerikai pénzügyi hatóságok közben állítólag kettőzött erővel kezdtek el vizsgálódni a kriptovaluták kereskedésére létrehozott bahamai bejegyzésű cégnél.

Sam Bankman-Fried Fotó: SAUL LOEB/AFP

A Financial Times beszámolója szerint az egészen a közelmúltig a kripto kvázi arcaként szereplő, rengeteg konferencián fellépő, politikusokkal tárgyaló Bankman-Fried szerdán azt mondta befektetőknek, hogy az FTX-nek akár nyolcmilliárd dollárra is szüksége lehet, hogy kifizesse azokat, akik az FTX által kibocsátott tokenbe, az FTT-be fektettek be.

A Bloomberg úgy tudja, hogy Bankman-Fried szerdán a befektetőkkel zajló konferenciabeszélgetés során közölte, hogy „elbaszta”, és elképesztően, hihetetlenül hálás lenne, ha a befektetők segítenének neki. A gazdasági lap is úgy értesült, hogy nyolcmilliárd dollárra lenne szüksége a cégnek, hogy elkerüljék a csődöt.

Szintén szerdai hírek szerint az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) kiterjesztette a már eleve zajló nyomozását az FTX-szel szemben, és többek között azt vizsgálják, hogy a tőzsde hogyan bánt az ügyfelei pénzével. A vizsgálat állítólag már hónapokkal ezelőtt elkezdődött, de miután a héten a Binance vezetője, Changpeng Zhao arról posztolt, hogy a riválisuk segítségüket kérte, mert likviditási gondokkal küzdenek, elkezdtek további információkat bekérni a cégtől.

Az elmúlt 24 óra híreire reagálva mind a bitcoin, mind a többi kriptovaluta árfolyama jelentős mértékben zuhant. A legfőbb aggodalmat az okozza, hogy Bankman-Fried másik jelentős vállalkozása, az Alameda Research komoly méretben fektetett be és hitelezett a kriptopiacon, és a gyanú szerint fedezetként a FTX által kiadott tokent is használhatták.

A bitcoin 14 százalékot zuhant szerdán, 2020 vége óta nem volt ennyire alacsonyan az árfolyama, míg az Alameda által támogatott kriptovaluta, a Solana 44 százalékot bukott. A Financial Timesnak a Zerocap kriptovagyonkezelő vezető befektetője, Jon de Wet arról beszélt, hogy a piacok teljes pániküzemmódba kapcsoltak, és elszabadult a pokol.

Az FTX szerdán ismerte el, hogy külső finanszírozás nélkül nem fogják tudni kifizetni a tokenjeiket visszaváltani igyekvő összes ügyfelüket. Elsőnek még úgy nézett ki, hogy a Binance megmentőként léphet fel, de már a felvásárlási szándék bejelentésekor közölték, hogy át akarják világítani a céget, majd nem sokkal később kiderült, hogy nagyon nem tetszett nekik, amit láttak. A Binance-t vezető Zhao munkatársainak küldött levelében a nap folyamán azt írta, hogy korábban nagyon kevés információja volt az FTX belső állapotáról, ezzel magyarázva, hogy miért álltak el a tranzakciótól.