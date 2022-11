Evakuálják az embereket Floridában Nicole miatt, százezreknél nincs áram

110 kilométeres széllel csapott le csütörtökön Florida államra a Nicole hurrikán – írja a BBC. Az állam 67 megyéjéből 45-ben szükségállapot van érvényben, százezrek maradtak áram nélkül.

A riasztás Florida keleti partján van érvényben, így érinti Donald Trump volt amerikai elnök mar-a-lagói birtokát is West Palm Beachen. A hét második felében Nicole Georgiát, Dél-Karolinát, Ohiót, Pennsylvaniát és New York államot is elérheti.

Néhány hete az Ian hurrikán okozott pusztítást Floridában, több mint száz ember meghalt. Az államban ritkák a novemberi hurrikánok: a megfigyelések kezdete, 1853 óta csak kétszer fordult elő ilyen, 1935-ben és 1985-ben.