Meggondolták magukat, mégis marad a szülésznők többsége a Szent Imre kórházban

Októberben több szülésznő mondott fel a Szent Imre kórházban, miután kiderült, hogy az intézmény november elsejétől nem engedélyezi, hogy a választott szülésznők a beosztásukon kívül is bent lehessenek a szüléskor. A Népszava most azt írja, hogy egyikük nem sokkal később elállt a felmondástól, kilencen pedig november 9-én vonták vissza korábbi nyilatkozatukat.

A lap úgy tudja, a szülésznők „elégedetlenségéhez bérfeszültségek is hozzájárultak”, és bár az intézmény most sem tud többet fizetni, a napokban lejáró felmondási idő végére tíz szülésznő visszakozott. Azt írják, összesen négy szülésznő távozik, közülük ketten a magánszektorban folytatják, a másik két szülésznőnek pedig részállása volt a Szent Imrében, és az szűnik most meg.