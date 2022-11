Megtalálták a 37 éve felrobbant Challenger űrsikló egy darabját az Atlanti-óceánban

Megtalálták a Challenger űrsikló egy darabját az Atlanti-óceánban, Florida partjainál – írja a CBS. A Challengert 1986. január 28-án lőtték fel, de röviddel a kilövés után meghibásodott és felrobbant. A fedélzeten hét ember utazott.

A NASA közleménye szerint az űrsikló darabját a History Channel filmes búvárjai fedezték fel, akik egy második világháborús repülőgép roncsait keresték a vízben. A csatorna egy videót is közzétett a felfedezésről:

What they uncover off the coast of Florida, outside of the Triangle, marks the first discovery of wreckage from the 1986 Space Shuttle Challenger in more than 25 years. Don’t miss the premiere of The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters on Tuesday, November 22 at 10/9C. pic.twitter.com/LWUoFXxEnK