A Bahama-szigeteki hatóságok befagyasztották a válságba került kriptoóriás FTX eszközeit

A Bahama-szigeteki pénzügyi felügyelet csütörtökön befagyasztotta a csődközeli helyzetbe került FTX megmaradt vagyonelemeit, írja a Financial Times. Az FTX a világ egyik legjelentősebb kripto-kereskedőfelülete volt, és az elmúlt napokban mi is írtunk arról, hogy hogyan omlott össze pár nap leforgása alatt.

A pénzügyi felügyelet közleménye szerint semmiféle, a Bahamára bejegyzett leányvállalat, az FTX Digital Markets tulajdonában lévő eszközt nem lehet áthelyezni máshova a kinevezett felszámolóbiztos engedélye nélkül. Az FTX-et 2021-ben telepítették át a Bahama-szigetekről, a vállalatot eredetileg Hongkongban hozták létre.

Sam Bankman-Fried Fotó: Sipa USA/Graeme Sloan/Sipa USA via Reuter

Az FTX mögött a közelmúlt legismertebb kritpoügyi szereplője, a mindössze 30 éves Sam Bankman-Fried áll, aki a gyanú szerint részben az FTX által kibocsátott tokent, az FTT-et használhatta tőkefedezetként a kriptos befektetőcége, az Alameda Research működéséhez. A Bahama-szigeteki felügyelet is arról írt közleményében, hogy tisztában vannak a gyanúval, hogy az FTX ügyfeleinek eszközeit nem megfelelően kezelték, illetve esetleg át is utalták az Alameda részére.

A Financial Times beszámolt arról is, hogy Bankman-Fried csütörtökön is igyekezett minden követ megmozgatni, hogy nyolcmilliárd dollárt kalapozzon össze befektetőktől, elkerülve az FTX csődjét. Ahogy az várható volt, az FTX beomlása továbbhullámzott a kriptoszektor más területeire is, a digitális kölcsönzésekre épülő BlockFi például átmenetileg felfüggesztette az ügyfelek számára a kifizetéseket, mivel túl sok a bizonytalanság a piacokon az FTX és az Alameda miatt. Idén májusban volt már egy nagyobb összeomlás a piacokon, akkor épp Bankman-Fried mentette ki a bajba kerülő BlockFi-t.

A lap információi szerint Bankman-Fried 6-8 milliárd dollárt próbál most minden áron előteremteni, míg kereskedőcége, az Alameda 10 milliárd dollárral tartozik az FTX-nek.

Az elmúlt napokban számos befektető menekült el az FTX mögül, ez pedig arra utal, hogy nehéz lesz új befektetőket bevonzani. Bankman-Fried a lap szerint több iparági szereplőt is megkeresett. A Tether egyik vezetője, Paolo Ardoino megerősítette, hogy volt kapcsolatfelvétel, de ők nemet mondtak. Szintén nemet mondott az FTX kimentésére egy másik kereskedőfelület, az OKX, de állítólag az még lehetséges, hogy tőkét biztosítanának az ügyfelek kiváltsák a beragadt tokenjeiket.

A felvásárlástól az is elveszi a kedvet, hogy félő, ha az FTX tényleg helytelenül kezelte az ügyfelei befeketéseit, akkor jelentős perek indulhatnak majd a cég ellen, és egy ilyen örökséget senki nem akar a nyakába venni. A Financial Times úgy tudja, hogy a sértettek egy része már fel is vette a kapcsolatot egy ismert ügyvéddel.