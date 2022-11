Az oroszok azt állítják, hogy már ki is vonultak Herszonból

Moszkva péntek napközben azt közölte, hogy be is fejeződött a hadseregük kivonulása Herszonból, az egyetlen ukrán megyeszékhelyből, amit a háború kezdete óta meg tudtak szállni, írja a Reuters. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz haderő teljesen elhagyta a Dnyeper folyótól balra eső területeket, mindössze két nappal azután, hogy Moszkva bejelentette a visszavonulást.

Arról, hogy mi a helyzet és mi várható Herszonban, Rácz András írt pénteken hosszabban.

A Reuters megjegyzi, hogy ehhez képest az ukránok nem sokkal korábban még azt közölték, hogy több ezer orosz katona van a folyó bal partján. Az ukrán védelmi miniszter, Olekszij Reznyikov csütörtökön még azt közölte, hogy számításaik szerint az oroszoknak még mindig 40 ezer katonájuk van a régióban, és legalább egy hét lesz, mire kivonják őket onnan.

Zelenszkij csütörtök éjjeli videós bejelentkezése során azt mondta, hogy az ukrán hadsereg 41 települést szabadított fel Herszon városának közelében, miközben haladtak előre dél felé.

Közben az ukrán média arról számolt be, hogy összeomlott a Dnyeper felett átívelő, stratégiai fontosságú Antonovkai híd, amely az egyetlen közúti összeköttetést biztosította Herszon közelében a folyó jobb és bal partja között. Azaz ha maradt valóban orosz katona a folyó jobb partján, akkor kihívást fog jelenteni nekik, hogy átjussanak a túlpartra, ugyanakkor az ukrán hadsereg is nehezebben tudja tovább szorítani kifelé a megszálló csapatokat. Azt egyelőre nem tudni, hogy minek következtében omlott össze a híd, amely már korábban is komoly sérüléseket szenvedett, a BBC szerint elsősorban ukrajnai tüzérségi támadások következtében. AATelegraph ugyanakkor orosz sajtóbeszámolók alapján arról ír, hogy a sérült hidat végül a visszavonuló orosz katonák robbanthatták fel.

Herszon és a híd még 2006-ból Fotó: Wikipedia

Az oroszoktól visszafoglalt területekre elsőnek robbanóanyag-szakértők fognak behatolni, hogy a több ezer hátrahagyott taposóaknát felszámolják, közölték még az ukránok a Reuters beszámolója szerint. Zelenszkij elmondása szerint 170 ezer négyzetkilométernyi területet kell aknamentesíteniük: ebbe olyan területek is beleszámítanak, ahol jelenleg is zajlanak harcok, és ahonnan az oroszok még nem vonultak teljesen ki, de vélhetően távozásuk előtt aknákat fognak elhelyezni, mint például pont Herszon közelében.

A régió Kijev által kinevezett kormányzója közben arról számolt be, hogy az oroszok vittek mindent, ami mozdítható volt a közművek infrastruktúrájából, emellett megrongálták a vezetékeket.